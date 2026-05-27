 2026-05-15T09:36:57.455Z

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LL-Relegation LIVE: Moosinning in Ergolding früh in Rückstand

Hinspiel der zweiten Runde

von Alexander Nikel · Heute, 17:16 Uhr · 0 Leser
Setzt sich Moosinning erneut durch?
Setzt sich Moosinning erneut durch? – Foto: Harry Rindler

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Der FC Moosinning zitterte sich in die entscheidende Relegationsrunde zur Landesliga. Das Team aus der Nord-Staffel ist am Mittwochabend ab 18:30 Uhr beim FC Ergolding gefordert.

Hinspiel der Landesliga-Relegation am Mittwochabend:

Heute, 18:30 Uhr
FC Ergolding
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