Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
LL-Relegation LIVE: Ergolding geht in Moosinning in Front
Rückspiel der Landesliga-Relegation
von Paul Ruser · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Das Hinspiel gewann Moosinning (links) mit 3:1. – Foto: Antun Bosnjakovic