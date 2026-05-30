Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
LL-Relegation LIVE: Diego Contento bringt Aschheim zurück ins Spiel
Rückspiel der Landesliga-Relegation
von Paul Ruser · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Will das Rückspiel gewinnen und aufsteigen: Der FC Aschheim. – Foto: Sven Leifer
Im Rückspiel zum Aufstieg in die Landesliga duellieren sich heute der SV Planegg-Krailling und der FC Aschheim. Das Hinspiel endete unentschieden, somit ist für beide Teams alles drin. Der LIVE-Ticker: