LL-Relegation LIVE: Dämpfer vor der Pause – Olching liegt zurück

Im Hinspiel der 2. Runde in der Landesliga-Relegation ist der SC Olching zu Gast beim FC Stätzling. Der SCO hat sich in der 1. Runde nach einem dramatischen Elfmeterschießen gegen den FC Thalhofen durchgesetzt und die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Stätzling hat mit dem VfL Kaufering bereits einen Landesligisten ausgeschaltet und will sich nun im Hinspiel einen Vorteil verschaffen. Wer siegt im ersten Aufeinandertreffen? Wir berichten im Live-Ticker.