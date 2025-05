LL-Relegation: Kunst- statt Naturrasen – Wacker schlägt Pullach

Mit einem glücklichen Sieg geht der FC Wacker München in das Rückspiel der zweiten Relegationsrunde zur Landesliga. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase hatte der SV Pullach in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und war dem ersten Tor näher. Noah Kotb brachte Wacker-Torwart Weyherter zweimal ins Schwitzen.

SV Pullach gegen Wacker München spielbestimmend – Abwehrfehler entscheidet Spiel

In der zweiten Hälfte blieben die Raben am Drücker. Aus einem Fehler in der Defensive des Landesligisten traf Wacker aus dem Nichts zur Führung durch Armando Tischer. Der Schnitzer entschied das Spiel, denn danach fiel kein Tor mehr. Damit geht die Elf von Trainer Fabian Lamotte mit einem leichten Vorteil ins Rückspiel am Samstag. Wir tickern ab 16 Uhr natürlich wieder live von der Gistlstraße in Pullach.

FC Wacker München – SV Pullach 1:0

FC Wacker München: Hannes Weyherter, Benno Deeken, Anto Stipic, David Topic, Lorenz Berntsen, Leon Bauer, Jannik Bosnjak (90. Nicolas Eraso Gomariz), Severin Buchta (87. Theodor Ferner), Luca Gislimberti, Armando Tischer (88. Yassine Hamila), Nemanja Rancic - Trainer: Fabian Lamotte

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Josef Burghard (82. David Perl), Kelian Nzita (57. Osman Akbulut), Jonathan Nsanzimana, Maximilian Stapf, Keita Kawai, Christian Wimmer, Lucas Wittstatt, Franjo Stanic, Sanntino Pandza, Noah Kotb - Trainer: Vinzenz Loistl

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 339

Tore: 1:0 Armando Tischer (81.)