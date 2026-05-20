LL-Relegation: FCA mit Fallrückziehertor - Planegg krönt Aufholjagd

Aschheim steht vor dem Einzug in Runde zwei. – Foto: Sven Leifer

Die Hinspiele der ersten Runde der Landesliga-Relegation sind vorbei und die hatten es in sich. Der FC Moosinning unterlag der SpVgg GW Deggendorf knapp. Der FC Aschheim besiegte den TSV Eintracht Karlsfeld klar. Der SV Planegg-Krailling hat den SV Dornach in einem irren Spiel nach Rückstand besiegt.

Hinspiele der ersten Runde der Landesliga-Relegation am Mittwoch:

Der FC Moosinning hat nach dem Hinspiel von Runde eins schlechte Karten auf den Landesliga-Aufstieg. Der Zweite der Bezirksliga Nord musste sich zu Hause der SpVgg GW Deggendorf geschlagen geben.

Matthias Mittig und Lukas Semmler brachten die Gäste vor der Pause auf die Siegerstraße. Die Halbzeitführung war allerdings nicht unbedingt verdient. Denn zu Beginn war das Heimteam drückend überlegen und vergab mehrere wirkliche Topchancen. Deggendorf machte aus ihren wenigen Aktionen viel. Nach dem Seitenwechsel gelang dem FCM in einer nun ausgeglicheren Partie durch Stefan Haas immerhin noch der Anschlusstreffer. Mehr sprang schlussendlich jedoch nicht mehr heraus. Im Rückspiel ist aufgrund des knappen Ergebnisses aber noch alles drin aus FCM-Sicht.

FC Moosinning – SpVgg GW Deggendorf 1:2

FC Moosinning: Aaron Siegl, Nicolai Brugger, Georg Ball, Stefan Haas, Felix Meier, Abdelaziz Abdane, Mohamed Abdane (62. Mateus Hones), Marco Esposito, Tobias Killer (81. Stefan Erl), Maximilian Siebald, Elias Faust (46. Tobias Hartmann) - Trainer: Christoph Ball

SpVgg GW Deggendorf: Lukas Groll, Alexander Sperl, Maximilian Semmler, Benedikt Troffer, Matthias Schäfer (70. Roman Artemuk), Florian Garhammer, Luca Frank (53. Andras Mityko), Felix Rem (90. Philipp Wolff), Robert Baghramyan, Lukas Semmler, Matthias Mittig (87. Laurin Hübscher) - Trainer: Benjamin Penzkofer

Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 627

Tore: 0:1 Matthias Mittig (23.), 0:2 Lukas Semmler (39.), 1:2 Stefan Haas (65.)

Der FC Aschheim hat den Knall rund um die bevorstehenden prominenten Abgänge der Familie Contento und von Mehmet Ekici gut verkraftet und steht nach dem Relegations-Hinspiel wohl schon mit einem Bein in der zweiten und entscheidenden Runde. Der Zweite der Bezirksliga Ost besiegte in Spiel eins nach der Mega-Meldung unmittelbar vor der Relegation den TSV Eintracht Karlsfeld vor heimischem Publikum verdient mit 2:0. Zum Mann des Spiels avancierte mit einem Doppelpack Antonio Saponaro - mal wieder möchte man meinen. Der FCA, der zuletzt in der Liga noch mächtig geschwächelt hatte, aber scheinbar genau zur rechten Zeit wieder in Form kommt, startete überraschend überlegen. Als die Gäste das Spiel offener gestalten konnten, schlug Toptorjäger Saponaro erstmals zu. Der Routinier leitete die Aktion zum ersten Treffer zunächst ein und verwandelte den Abpraller schlussendlich per Fallrückzieher aus wenigen Metern artistisch selbst. Zuvor hatte Fabio Schmucker gegen Diego Contento noch parieren können. Nach der Pause durften Saponaro und Aschheim erneut jubeln. Dieses Mal köpfte der Neuner nach einer Ecke von der linken Seite ein. Die Eintracht erholte sich davon nicht mehr wirklich und meldete sich weiter nur zaghaft offensiv an. Die Hausherren ließen in der Schlussphase sogar gute Möglichkeiten auf einen dritten Treffer liegen.

FC Aschheim – TSV Eintracht Karlsfeld 2:0

FC Aschheim: Arben Kuqi, Falk Schubert, Diego Contento, Blendart Bajraktari (82. Sinisa Antonic), Jose Vicente Monzonis Montilla, Domenico Contento, Mirza Idrizović (89. Alessandro Luzzi), Hannes Wimmer (78. Marcel Schütz), Burhan Mustafov, Mehmet Ekici (46. Didier Nguelefack), Antonio Saponaro (73. Alexander Gschwend) - Trainer: Vincenzo Contento

TSV Eintracht Karlsfeld: Dario Schmucker, Markus Huber (46. Willhelm Ampenberger), Jonas Eicher, Felix Schimpfermann, Lukas Paunert, Fabian Schäffer, Peter Wuthe, Thomas Ettenberger (89. Kilian Schestak), Jonas Kuhn, Fabian Barth (76. Tobias Beyer), Deniz Yilmaz (68. Florian Schrattenecker) - Trainer: Florian Hönisch - Trainer: Florian Beutlhauser

Zuschauer: 377

Tore: 1:0 Antonio Saponaro (35.), 2:0 Antonio Saponaro (60.)