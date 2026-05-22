LL-Relegation: »Faktor Erlenweg sollte man nicht unterschätzen«

Teisbachs Trainerduo Florian Baumgartl (li.) und Florian Wischinski steht vor einer kniffeligen Aufgabe – Foto: Paul Hofer

In der ersten Runde der Landesliga-Relegation stehen am Samstag (Anstoß: 16 Uhr) die Rückspiele auf dem Programm. Der FC Ergolding reist mit einem 3:1-Vorsprung im Gepäck zum FC Teisbach. Die SpVgg GW Deggendorf geht nach dem überraschenden 2:1-Sieg beim FC Moosinning mit viel Rückenwind in das Heimspiel gegen die namhaft besetzten Oberbayern.

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Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Eine absolut verdiente Auswärtsniederlage im Hinspiel. Ergolding war am Mittwoch einfach in fast jeder Kategorie ein paar Prozentpunkte besser und wir haben insbesondere in der ersten Halbzeit die in einem Relegationsspiel notwendigen Eigenschaften leider kaum abrufen können. In den meisten Fällen ist das Ding durch, den Faktor Erlenweg sollte man aber definitiv nicht unterschätzen."





Personalien: Sebastian Weber ist wieder an Bord.











Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Wir haben uns eine gute Ausgangslage erarbeitet, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Teisbach wird niemals aufgeben und nochmal alles reinwerfen. Daher brauchen wir mindestens die selbe Leistung auf dem Platz und nochmal die Unterstützung aller Ergoldinger auf den Rängen."



Personalien: Ibrahim Mulaj und Ersatztorhüter Behar Gecaj sind in den Urlaub aufgebrochen.





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Benjamin Penzkofer (Trainer SpVgg GW Deggendorf): "Am Mittwoch hat unser ursprünglicher Plan in der Anfangsphase überhaupt nicht funktioniert und wir hatten großes Glück, dass Moosinning seine Chancen nicht verwerten konnte. Nach einer Umstellung und dem Führungstreffer wurde es deutlich besser und wir haben es dann sehr ordentlich gemacht. Der knappe Sieg ist ein kleiner Vorteil, mehr nicht. Gegen diese routinierte und spielstarke Mannschaft werden wir daheim erneut an unsere Grenzen kommen müssen, um uns durchsetzen zu können. Die Jungs haben aber gesehen, dass wir in der Lage sind, auch so einen hochkarätig besetzen Gegner wehzutun und das sollte uns Selbstvertrauen geben."



Personalien: Der in Moosinning kurzfristig krankeitsbedingt ausgefallene Samuel Langen kann wieder eine Kader-Option werden. Philipp Wolf hingegen hat sich in den Urlaub verabschiedet.







Christoph Ball (Trainer FC Moosinning): "Wir haben es im Hinspiel verpasst, in Führung zu gehen und haben insgesamt kein gutes Spiel gemacht. Trotzdem hatten wir sieben, acht gute bis sehr gute Möglichkeiten und hätten nie und nimmer verlieren dürfen. Es ist aber noch lange nicht vorbei und wir müssen auch nicht von Beginn an volles Risiko gehen. Ich bin überzeugt, dass wir das Ding noch drehen können, wenngleich das gegen eine gute Deggendorfer Mannschaft alles andere als einfach werden wird."





Personalien: Bei den Gästen gibt es jede Menge Unklarheiten. Innenverteidiger Maximilian Voelke fehlte zuletzt krankheitsbedingt - Einsatz sehr fraglich. Auf der Kippe stehen zudem Mohamed Abdane, der angeschlagen vom Feld musste, sowie Christian Häusler und Fabian Ulitzka, die schon das Spiel am Mittwoch verpassten. Zumindest Maximilian Lechner kehrt in den Kader zurück.