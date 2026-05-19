LL-Relegation: Ergolding unter Schock - Duell der Gegensätze für DEG

Der FC Ergolding geht mit breiter Brust in die Duelle mit dem FC Teisbach – Foto: Antun Bosnjakovic

Vier Teams und nur ein Landesliga-Platz. Es gibt wahrlich leichtere Aufgaben als die Relegation zur dritthöchsten Amateurklasse erfolgreich zu überstehen. Den Verantwortlichen und vor allem Spielern wird in den kommenden eineinhalb Wochen alles abverlangt und am Ende hat nur eine Mannschaft Grund zur Freude. Am Mittwochabend steigen die Hinspiele der Gruppe Südost, in der neben den drei niederbayerischen Vertretern der oberbayerische Bezirksliga-Vizemeister FC Moosinning eingruppiert wurde. Das Team aus dem Landkreis Erding ist individuell zweifellos am Stärksten besetzt. Kapitän Stefan Haas und Tobias Killer haben Drittliga-Einsätze in ihrer Vita stehen, hinzu kommen weitere Klassekicker wie der ehemalige Memminger Regionalliga-Verteidiger Nicolai Brugger oder DAZN-Moderator Maximilian Siebald, der ebenfalls bei der SpVgg Unterhaching Drittliga-Luft schnuppern durfte und zudem 183 Partien in der Bayernliga, bei denen ihm 25 Treffer glückten, gemacht hat. Zwischen den Pfosten steht der ehemalige Junioren-Bundesliga-Keeper Aaron Siegl, der in seiner Laufbahn 52 Viertliga-Spiele bestritten hat.

Morgen, 18:30 Uhr FC Ergolding Ergolding FC Teisbach Teisbach 18:30 live PUSH





Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Die Vorfreude bei uns ist stark getrübt, da sich Leon Fröhler im Abschlusstraining das Kreuzband gerissen hat. Das ist tragisch, weil er sich nach einer längeren Verletzung vorbildlich zurückkämpfen konnte. Bereits vor ein paar Wochen hat sich Donlan Osei-Tutu ebenfalls einen Kreuzbandriss zugezogen. Wir werden jetzt vor allem für diese beiden Jungs alles geben. Ich erwarte gegen Teisbach viele Zuschauer. Wir brauchen wirklich jeden Ergoldinger, damit wir nicht nur auf dem Platz dagegenhalten können.







Personalien: Bis auf Fröhler und Osei-Tutu stehen alle Akteure zur Verfügung.











Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Das Team hat die Relegation - entgegen vieler Prognosen - mit großem Fleiß und Einsatz in einer extrem anspruchsvollen Landesliga Mitte absolut verdient erreicht. Mehr ist ehrlicherweise wohl aber auch nicht drin gewesen. Alles was war, ist jetzt aber nichts mehr wert. Wir werden sämtliche - nach 34 Spieltagen verbliebenen - Reserven reinschmeißen und dann schauen, was rauskommt."



Personalien: Kapitän Franz Gruber wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht rechtzeitig fit werden. Ansonsten sind bis auf Philipp Hopper alle andere Stammkräfte verfügbar.





Morgen, 18:30 Uhr FC Moosinning Moosinning SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 18:30 live PUSH





Christoph Ball (Trainer FC Moosinning): "Wir hatten im vergangenen Sommer sehr viele Neuzugänge ins Team zu integrieren und haben deshalb in der Vorrunde zu viele Punkte liegen gelassen. Ich bin aber sehr stolz, wie sich die Jungs im Frühjahr präsentiert haben und mit sieben Siegen in Folge noch Vizemeister geworden sind. Deggendorf ist für uns ein relativ unbeschriebenes Blatt, wenngleich ich mir ein paar Infos eingeholt habe. Unser Gegner hat eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und einigen richtig tollen Talenten, von denen nicht umsonst drei in die Bayernliga wechseln. Daheim wollen wir ein gutes Spiel machen und mit einem Sieg im Gepäck am Samstag nach Deggendorf fahren."



Personalien: Die Oberbayern vermelden Bestbesetzung.





Benjamin Penzkofer (Trainer SpVgg GW Deggendorf): "Wir treffen auf einen Gegner, der extrem viel Erfahrung und brutale individuelle Qualität im Kader hat. Unsere junge Truppe steht vor einer Herkulesaufgabe, das ist ein Duell der Gegensätze. Trotzdem werden wir natürlich alles probieren, um uns eine ordentliche Ausgangsposition für das Rückspiel zu verschaffen. Dafür müssen wir an unser Limit kommen."



Personalien: Abwehrchef Alexander Sperl ist nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder einsatzfähig und daher wieder eine Option. Matthias Schäfer und Florian Garhammer sind angeschlagen und verpassten bereits das Saisonfinale gegen Garham. Ob die beiden erfahrenen Cracks auflaufen können, entscheidet sich erst sehr kurzfristig.