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LL-Relegation: Aschheim siegt klar - Krankenwagen in Planegg
Hinspiele der ersten Runde
von Alexander Nikel · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser
Für den FC Aschheim steht Spiel Nummer eins nach dem großen Knall an. – Foto: Sven Leifer
Die Hinspiele der ersten Runde der Landesliga-Relegation sind vorbei und die hatten es in sich. Der FC Moosinning unterlag der SpVgg GW Deggendorf knapp. Der FC Aschheim besiegte den TSV Eintracht Karlsfeld klar. Der SV Planegg-Krailling hat den SV Dornach in einem irren Spiel nach Rückstand besiegt.
Hinspiele der ersten Runde der Landesliga-Relegation am Mittwoch: