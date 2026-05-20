 2026-05-15T09:36:57.455Z

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LL-Relegation: Aschheim siegt klar - Krankenwagen in Planegg

Hinspiele der ersten Runde

von Alexander Nikel · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser
Für den FC Aschheim steht Spiel Nummer eins nach dem großen Knall an.
Für den FC Aschheim steht Spiel Nummer eins nach dem großen Knall an. – Foto: Sven Leifer

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SV Dornach

Die Hinspiele der ersten Runde der Landesliga-Relegation sind vorbei und die hatten es in sich. Der FC Moosinning unterlag der SpVgg GW Deggendorf knapp. Der FC Aschheim besiegte den TSV Eintracht Karlsfeld klar. Der SV Planegg-Krailling hat den SV Dornach in einem irren Spiel nach Rückstand besiegt.

Hinspiele der ersten Runde der Landesliga-Relegation am Mittwoch:

Heute, 18:30 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SpVgg GW Deggendorf
SpVgg GW DeggendorfDeggendorf
1
2
Abpfiff
+Video

Heute, 18:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
2
0
Abpfiff
+Video

Heute, 18:30 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
4
2
Abpfiff