LL-Relegation: Aschheim siegt klar - Krankenwagen in Planegg

Für den FC Aschheim steht Spiel Nummer eins nach dem großen Knall an. – Foto: Sven Leifer

Die Hinspiele der ersten Runde der Landesliga-Relegation sind vorbei und die hatten es in sich. Der FC Moosinning unterlag der SpVgg GW Deggendorf knapp. Der FC Aschheim besiegte den TSV Eintracht Karlsfeld klar. Der SV Planegg-Krailling hat den SV Dornach in einem irren Spiel nach Rückstand besiegt.