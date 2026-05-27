LL-Relegation: Aschheim nutzt Chancenwucher gegen Planegg nicht

Die letzte Landesliga-Relegationsrunde zwischen dem FC Aschheim und dem SV Planegg-Krailling ist nach dem Hinspiel völlig offen. Beide Teams trennten sich in einem Chancenfestival mit 1:1.
In der zweiten und damit auch letzten Relegationsrunde zwischen dem FC Aschheim und dem SV Planegg-Krailling ist vor dem Rückspiel am Wochenende noch alles offen. Das Hinspiel fand trotz einiger hochkarätiger Chancen keinen Sieger. Im Besonderen die Hausherren dürften mit dem Spielausgang nicht zufrieden sein.
Das Contento-Team traf alleine im ersten Durchgang dreimal (!) die Latte. Der erste Treffer fiel jedoch auf der Gegenseite. Mirza Zahirovic brachte den SV Planegg-Krailling nach einem Eckball in der 26. Spielminute in Front.
Im Anschluss rannte Aschheim verzweifelt an, wurde aber zunächst nicht belohnt. Marijan Krasnic und zweimal die Latte retteten die Führung vor der Pause. Doch auch die Gäste konnten immer wieder gefährliche Nadelstiche in der Offensive setzen.
Nach dem Seitenwechsel nahm der Spielanteil des Heimteams noch einmal zu. Nach 73 Zeigerumdrehungen belohnte sich der FC Aschheim dann endlich für den großen Aufwand bei tropischen Temperaturen. Alexander Gschwend traf zum hochverdienten Ausgleich - erneut nach einem Eckball.
In der Folge ließ der FCA noch weitere Topchancen aus, unter anderem in Person von Toptorjäger Antonio Saponaro. Vom SVP kam dagegen nur noch wenig. Dementsprechend geht es ohne einen Vorteil für ein Team in das Rückspiel.
FC Aschheim – SV Planegg-Krailling 1:1
FC Aschheim: Pascal Jakob, Diego Contento (76. Marcel Schütz), Alexander Gschwend, Blendart Bajraktari, Jose Vicente Monzonis Montilla, Mirza Idrizović, Hannes Wimmer, Burhan Mustafov, Mehmet Ekici, Antonio Saponaro, Didier Nguelefack (90. Mark Scholler) - Trainer: Vincenzo Contento
SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Martin Bauer (23. Noah Hoeglauer), Mirza Zahirovic, Momko Kojic, Amani Mbaraka, Mario Simic (13. Antonio Matic), Andrej Skoro, Aldin Ahmetovic (80. Leonardo Lajqi), Ante Kraljevic, Valentino Gavric (88. Matej Bonic), Aleksander Demonjic (95. Tobias Empl) - Trainer: Pero Vidak
Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 553
Tore: 0:1 Mirza Zahirovic (26.), 1:1 Alexander Gschwend (73.)