LL-Relegation: Aschheim nutzt Chancenwucher gegen Planegg nicht

Aschheim spielte vor heimischem Publikum nur Unentschieden. – Foto: Sven Leifer

Die letzte Landesliga-Relegationsrunde zwischen dem FC Aschheim und dem SV Planegg-Krailling ist nach dem Hinspiel völlig offen. Beide Teams trennten sich in einem Chancenfestival mit 1:1.

Hinspiel der Landesliga-Relegation am Mittwochabend:

In der zweiten und damit auch letzten Relegationsrunde zwischen dem FC Aschheim und dem SV Planegg-Krailling ist vor dem Rückspiel am Wochenende noch alles offen. Das Hinspiel fand trotz einiger hochkarätiger Chancen keinen Sieger. Im Besonderen die Hausherren dürften mit dem Spielausgang nicht zufrieden sein.

Das Contento-Team traf alleine im ersten Durchgang dreimal (!) die Latte. Der erste Treffer fiel jedoch auf der Gegenseite. Mirza Zahirovic brachte den SV Planegg-Krailling nach einem Eckball in der 26. Spielminute in Front. Im Anschluss rannte Aschheim verzweifelt an, wurde aber zunächst nicht belohnt. Marijan Krasnic und zweimal die Latte retteten die Führung vor der Pause. Doch auch die Gäste konnten immer wieder gefährliche Nadelstiche in der Offensive setzen.