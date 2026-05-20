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LL-Relegation: Aschheim führt durch Fallrückzieher - Moosinning in Not
Hinspiele der ersten Runde
von Alexander Nikel · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser
Für den FC Aschheim steht Spiel Nummer eins nach dem großen Knall an. – Foto: Sven Leifer
Die Hinspiele der ersten Runde der Landesliga-Relegation stehen an. Der FC Moosinning empfängt die SpVgg GW Deggendorf. Der FC Aschheim bekommt es mit dem TSV Eintracht Karlsfeld zu tun. Der SV Planegg-Krailling hat den SV Dornach zu Gast.
Hinspiele der ersten Runde der Landesliga-Relegation am Mittwoch: