 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

LL-Relegation: Aschheim führt durch Fallrückzieher - Moosinning in Not

Hinspiele der ersten Runde

von Alexander Nikel · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser
Für den FC Aschheim steht Spiel Nummer eins nach dem großen Knall an.
Für den FC Aschheim steht Spiel Nummer eins nach dem großen Knall an. – Foto: Sven Leifer

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SV Dornach

Die Hinspiele der ersten Runde der Landesliga-Relegation stehen an. Der FC Moosinning empfängt die SpVgg GW Deggendorf. Der FC Aschheim bekommt es mit dem TSV Eintracht Karlsfeld zu tun. Der SV Planegg-Krailling hat den SV Dornach zu Gast.

Hinspiele der ersten Runde der Landesliga-Relegation am Mittwoch:

Heute, 18:30 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SpVgg GW Deggendorf
SpVgg GW DeggendorfDeggendorf
0
2
+Video

Heute, 18:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
1
0
+Video

Heute, 18:30 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
0
1