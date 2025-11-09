Enes Topal hatte kein Mitleid mit dem TVD Velbert. – Foto: Nathalie Kuhls

LL: Primus Solingen-Wald fertigt Schlusslicht TVD Velbert 9:0 ab Landesliga, Gruppe 1: Der Spitzenreiter 1. SpVg Solingen-Wald 03 hatte beim 9:0 kein Erbarmen mit Schlusslicht TVD Velbert.

Es vermag wenig zu überraschen, dass der Spitzenreiter gegen das Schlusslicht als klarer Favorit in die Partie geht. So war es natürlich auch in Landesliga, Gruppe 1, als die 1. SpVg Solingen-Wald 03 den TVD Velbert zu Gast hatte. Doch dass es für den ehemaligen Oberligisten ein so bitterer Nachmittag werden würde, damit war dann wohl doch eher nicht zu rechnen. Die Solinger mit Trainer Daniele Varveri fertigten die Dalbecksbaumer mit 9:0 ab.

Sechs Treffer nach dem Seitenwechsel für die 1. SpVg Solingen-Wald 03 Heute, 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 Solingen 03 TVD Velbert TVD Velbert 9 0 Abpfiff Zur Pause hielt sich das Resultat beim Stand von 3:0 noch in Grenzen, dann wurde es ganz bitter für die Gäste. Alleine viermal war Enes Topal erfolgreich. Der ehemalige Oberligaspieler der Sportfreunde Baumberg, der auch in der Baller League aktiv ist und in der kommenden Spielzeit im neuen Jahr für die Protatos auflaufen wird, bringt es damit nun schon auf zehn Saisontore. Dylan Oberlies gelang zudem ein Doppelpack. Damit hat 03 weiterhin satte acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger - nach 13 Spieltagen eine starke Zwischenbilanz.

>>> Enes Topal bei FuPa Die Partie in Zahlen: