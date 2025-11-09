LL: Primus Solingen-Wald fertigt Schlusslicht TVD Velbert 9:0 ab

Es vermag wenig zu überraschen, dass der Spitzenreiter gegen das Schlusslicht als klarer Favorit in die Partie geht. So war es natürlich auch in Landesliga, Gruppe 1, als die 1. SpVg Solingen-Wald 03 den TVD Velbert zu Gast hatte. Doch dass es für den ehemaligen Oberligisten ein so bitterer Nachmittag werden würde, damit war dann wohl doch eher nicht zu rechnen. Die Solinger mit Trainer Daniele Varveri fertigten die Dalbecksbaumer mit 9:0 ab.
Zur Pause hielt sich das Resultat beim Stand von 3:0 noch in Grenzen, dann wurde es ganz bitter für die Gäste. Alleine viermal war Enes Topal erfolgreich. Der ehemalige Oberligaspieler der Sportfreunde Baumberg, der auch in der Baller League aktiv ist und in der kommenden Spielzeit im neuen Jahr für die Protatos auflaufen wird, bringt es damit nun schon auf zehn Saisontore. Dylan Oberlies gelang zudem ein Doppelpack. Damit hat 03 weiterhin satte acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger - nach 13 Spieltagen eine starke Zwischenbilanz.
1. Spvg. Solingen Wald 03 – TVD Velbert 9:0
1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Klaus Duplex Songue (58. Vedran Beric), Leander Goralski, Edin Šehić (80. Gun-hyuk Go), Dylan Oberlies, Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht (68. Raul- Florin Ghite), Marco Donato Cirillo, Fabio Di Gaetano (68. Andre Maximilian Morzinietz), Nikolaos Skondras (58. Christos Liampos), Enes Topal - Trainer: Daniele Varveri
TVD Velbert: Fabian Müske, Marlon Braun, Soma Ando, Cedric Giesen, Jürgen Simon Sai, Heesang Yang (44. Nathanael-Victor Ndoyi), Joel Siragusano (46. Fauzani Issa Issaka), Jassim Tighadouini (61. Gibril Njie), Chahir Abu Khorma (28. Adams Kreuer), Takumi Ichikawa, Yamato Aoki - Trainer: Ilic Kandov - Trainer: Cihan Yildirim
Schiedsrichter: Timur Kaan Özcelik - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Enes Topal (9.), 2:0 Niklas Noah Albrecht (19.), 3:0 Enes Topal (39.), 4:0 Dylan Oberlies (54.), 5:0 Edin Šehić (60.), 6:0 Enes Topal (69.), 7:0 Enes Topal (74.), 8:0 Dylan Oberlies (85.), 9:0 Leander Goralski (90.)