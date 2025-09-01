 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Der TSV Abtswind maschiert nach dem 3:0 Erfolg gegen Mönchröden weiter und behält auch am 9. Spieltag die Tabellenführung der Landesliga Nordwest
Der TSV Abtswind maschiert nach dem 3:0 Erfolg gegen Mönchröden weiter und behält auch am 9. Spieltag die Tabellenführung der Landesliga Nordwest – Foto: Haenson Media - Barro

LL-Nordwest: Kartenfestival in Frammersbach - Abtswind bleibt vorn

Drei Platzverweise beim 2:3 gegen Eisingen +++ Spitzenreiter siegt souverän +++ Rimpar und Fuchsstadt taumeln

Landesliga Nordwest
TSV Karlburg
TSV Abtswind
Großbardorf
Haibach

Der 9. Spieltag der Landesliga Nordwest: Tabellenführer Abtswind untermauerte seine Vormachtstellung mit einem souveränen 3:0-Sieg in Mönchröden und bleibt die Mannschaft der Stunde. Im Kellerduell zwischen Rimpar und Vatan Spor setzte es für den ASV eine klare 0:4-Heimniederlage samt zweier Platzverweise. Das Unterfrankenderby zwischen Fuchsstadt und Großbardorf entschieden die Grabfelder knapp mit 1:0 für sich, während Frammersbachs Kartenfestival gegen Eisingen mit einer 2:3-Heimpleite endete.

Fr., 29.08.2025, 18:15 Uhr
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
0
3

Der TSV Abtswind festigte mit einem abgeklärten 3:0-Auswärtssieg beim TSV Mönchröden seine Spitzenposition. Jonas Enzmann brachte die Gäste früh in Führung (9.), ehe Adrian Dußler (29.) und Levin Körger (72.) nachlegten. Abtswind präsentierte sich über weite Strecken spielbestimmend und ließ dem Gegner kaum Chancen zur Entfaltung.

Fr., 29.08.2025, 18:15 Uhr
ASV Rimpar
ASV RimparASV Rimpar
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
0
4

Einen bitteren Nachmittag erlebte der ASV Rimpar: Gleich zwei Platzverweise und vier Gegentore gegen Vatan Spor Aschaffenburg machten jede Hoffnung zunichte. Emre Uyanik eröffnete früh (10.), Ionut Badea (39.), Arslan Fathi (44.) und Oktay Sevim (74.) stellten den deutlichen Auswärtssieg sicher. Besonders im zweiten Durchgang nutzte Vatan Spor seine Überzahl konsequent aus und erhöhte das Ergebnis souverän.

Fr., 29.08.2025, 19:00 Uhr
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
4
0
Abpfiff

Bamberg meldete sich mit einem klaren 4:0 zurück. Fabian Trunk traf früh (7.), ehe Patrick Görtler mit einem Doppelpack (15., 66.) und Simon Allgaier (90.+3) den Endstand herstellten. Bad Kissingen hielt anfangs gut mit, musste aber nach dem zweiten Gegentor die Partie endgültig abgeben.

Fr., 29.08.2025, 19:00 Uhr
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
0
2
Abpfiff

In einer hitzigen Partie mit vier Platzverweisen setzte sich der TSV Karlburg beim DJK Hain mit 2:0 durch. Sebastian Fries (49.) und der eingewechselte Marvin Kaiser (90.+5) trafen für die Gäste. Karlburg zeigte sich vor allem nach dem Seitenwechsel zielstrebiger und nutzte seine Gelegenheiten effektiv.

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
5
0
Abpfiff

Der TuS Leider ließ dem 1. FC Lichtenfels keine Chance: Franco Kulla (54., 71.), Arwed Kellner (68., 69.) und Jens Philipp (89.) machten den 5:0-Kantersieg perfekt. Besonders in der zweiten Halbzeit legte Leider offensiv deutlich zu und nutzte die Schwächen der Gäste eiskalt aus.

Sa., 30.08.2025, 16:00 Uhr
1. FC Fuchsstadt
1. FC FuchsstadtFuchsstadt
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
0
1
Abpfiff

Vor 346 Zuschauern entschied Joker Ben Stumpf (62.) das Unterfrankenderby zugunsten des TSV Großbardorf. Fuchsstadt kam trotz engagierter Leistung nicht mehr zurück und steckt weiter tief unten fest. Großbardorf zeigte sich effizient und unterstrich seine Rolle als erster Verfolger des Spitzenreiters.

Sa., 30.08.2025, 16:00 Uhr
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
4
0

DJK Dampfach meldet sich eindrucksvoll zurück: Christopher Gonnert (48., 78. Foulelfmeter) und Adrian Hatcher (63., 89.) sorgten für ein klares 4:0 gegen Alemannia Haibach. Haibach verlor nach dem Rückstand komplett den Zugriff, während Dampfach in Hälfte zwei fast nach Belieben kombinierte.

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
2
2
Abpfiff

Eine turbulente erste Hälfte sahen die Zuschauer in Schwebenried: Finn Weißenberger (28.) und ein Eigentor von Andreas Kundmüller (29.) stellten auf 2:0, ehe Moriz Heusinger (37.) und Tyrell Walton (41.) noch vor der Pause ausglichen. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein umkämpftes, aber weitgehend ausgeglichenes Spiel ohne weiteren Treffer.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
2
3
Abpfiff

In einem packenden Spiel setzte sich der TSV Eisingen in Frammersbach knapp durch. Tim Zachrau brachte die Hausherren in Führung (47.), doch Hannes Schöner drehte mit einem Doppelschlag (68., 70.) die Partie. Insgesamt verteilte Schiedsrichter Maximilian Zenk gleich drei Platzverweise für Frammersbach, was die Schlussphase hitzig machte.

Aufrufe: 01.9.2025, 13:00 Uhr
Marco BaumgartnerAutor