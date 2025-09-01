Der TSV Abtswind maschiert nach dem 3:0 Erfolg gegen Mönchröden weiter und behält auch am 9. Spieltag die Tabellenführung der Landesliga Nordwest – Foto: Haenson Media - Barro

LL-Nordwest: Kartenfestival in Frammersbach - Abtswind bleibt vorn Drei Platzverweise beim 2:3 gegen Eisingen +++ Spitzenreiter siegt souverän +++ Rimpar und Fuchsstadt taumeln

Der 9. Spieltag der Landesliga Nordwest: Tabellenführer Abtswind untermauerte seine Vormachtstellung mit einem souveränen 3:0-Sieg in Mönchröden und bleibt die Mannschaft der Stunde. Im Kellerduell zwischen Rimpar und Vatan Spor setzte es für den ASV eine klare 0:4-Heimniederlage samt zweier Platzverweise. Das Unterfrankenderby zwischen Fuchsstadt und Großbardorf entschieden die Grabfelder knapp mit 1:0 für sich, während Frammersbachs Kartenfestival gegen Eisingen mit einer 2:3-Heimpleite endete.



Der TSV Abtswind festigte mit einem abgeklärten 3:0-Auswärtssieg beim TSV Mönchröden seine Spitzenposition. Jonas Enzmann brachte die Gäste früh in Führung (9.), ehe Adrian Dußler (29.) und Levin Körger (72.) nachlegten. Abtswind präsentierte sich über weite Strecken spielbestimmend und ließ dem Gegner kaum Chancen zur Entfaltung.



Einen bitteren Nachmittag erlebte der ASV Rimpar: Gleich zwei Platzverweise und vier Gegentore gegen Vatan Spor Aschaffenburg machten jede Hoffnung zunichte. Emre Uyanik eröffnete früh (10.), Ionut Badea (39.), Arslan Fathi (44.) und Oktay Sevim (74.) stellten den deutlichen Auswärtssieg sicher. Besonders im zweiten Durchgang nutzte Vatan Spor seine Überzahl konsequent aus und erhöhte das Ergebnis souverän.



Bamberg meldete sich mit einem klaren 4:0 zurück. Fabian Trunk traf früh (7.), ehe Patrick Görtler mit einem Doppelpack (15., 66.) und Simon Allgaier (90.+3) den Endstand herstellten. Bad Kissingen hielt anfangs gut mit, musste aber nach dem zweiten Gegentor die Partie endgültig abgeben.



In einer hitzigen Partie mit vier Platzverweisen setzte sich der TSV Karlburg beim DJK Hain mit 2:0 durch. Sebastian Fries (49.) und der eingewechselte Marvin Kaiser (90.+5) trafen für die Gäste. Karlburg zeigte sich vor allem nach dem Seitenwechsel zielstrebiger und nutzte seine Gelegenheiten effektiv.



Der TuS Leider ließ dem 1. FC Lichtenfels keine Chance: Franco Kulla (54., 71.), Arwed Kellner (68., 69.) und Jens Philipp (89.) machten den 5:0-Kantersieg perfekt. Besonders in der zweiten Halbzeit legte Leider offensiv deutlich zu und nutzte die Schwächen der Gäste eiskalt aus.



Vor 346 Zuschauern entschied Joker Ben Stumpf (62.) das Unterfrankenderby zugunsten des TSV Großbardorf. Fuchsstadt kam trotz engagierter Leistung nicht mehr zurück und steckt weiter tief unten fest. Großbardorf zeigte sich effizient und unterstrich seine Rolle als erster Verfolger des Spitzenreiters.



DJK Dampfach meldet sich eindrucksvoll zurück: Christopher Gonnert (48., 78. Foulelfmeter) und Adrian Hatcher (63., 89.) sorgten für ein klares 4:0 gegen Alemannia Haibach. Haibach verlor nach dem Rückstand komplett den Zugriff, während Dampfach in Hälfte zwei fast nach Belieben kombinierte.



Eine turbulente erste Hälfte sahen die Zuschauer in Schwebenried: Finn Weißenberger (28.) und ein Eigentor von Andreas Kundmüller (29.) stellten auf 2:0, ehe Moriz Heusinger (37.) und Tyrell Walton (41.) noch vor der Pause ausglichen. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein umkämpftes, aber weitgehend ausgeglichenes Spiel ohne weiteren Treffer.



In einem packenden Spiel setzte sich der TSV Eisingen in Frammersbach knapp durch. Tim Zachrau brachte die Hausherren in Führung (47.), doch Hannes Schöner drehte mit einem Doppelschlag (68., 70.) die Partie. Insgesamt verteilte Schiedsrichter Maximilian Zenk gleich drei Platzverweise für Frammersbach, was die Schlussphase hitzig machte.