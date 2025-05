LL: Menger sichert Hackenheim mit Doppelpack ein Remis

Hackenheim. Auch wenn die Hackenheimer im Heimspiel gegen den SV Rodenbach im zweiten Abschnitt offensiv fast schon ein Feuerwerk abbrannten, wie Coach Tim Hulsey hinterher meinte. Richten mussten es beim 3:3 (0:1) drei Standards. Genauer: drei Ecken. Defensiv stellte sich die Hackenheimer Mannschaft in einigen Szenen dagegen für Landesliga-Verhältnisse ziemlich naiv an.

Das Drehbuch war wie im Krimi. Die Gäste aus der Pfalz verdienten sich die Pausenführung durch Justin Geissert (36.) redlich. Mit Wiederanpfiff war deutlich mehr Zug im Spiel des TuS. Hans Steyer setzte mit einem 20 Meter-Knaller, der das Gehäuse knapp verfehlte, ein erstes Ausrufezeichen (51.). Mitten in die Drangphase hinein allerdings geschah die zweite Unaufmerksamkeit in der Abwehr. Kevin Schehl traf zum 0:2 (52.).

Danach verstärkte die Elf vom Felseneck den Druck von Minute zu Minute. Nach einer Steyer-Ecke traf Michael Gilles per Kopf (66.), nachdem der bereits abgewehrte Ball noch einmal scharf gemacht worden war. Der Ausgleich lag nun in der Luft, doch was passierte war die Vernachlässigung der Defensivarbeit auf der rechten Abwehrseite. Jayden Stollings bedankte sich in der Mitte frei stehend (81.).