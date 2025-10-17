LL: Kellerduell am Felsen

Die Situation in der Spielklasse allerdings ist so eng, dass sich mit zwei gewonnen oder verlorenen Partien alles ändern kann. Mit einem Dreier jedenfalls würde die Elf von Torben Scherer nicht nur die eigene Heimserie von zuletzt drei gewonnen Begegnungen hintereinander fortsetzen. Sie würd auch den Vorsprung auf den Gegner vom Samstag auf sechs Punkte ausbauen.

Das Gute bei der Mannschaft vom Soonwald: Sie kann in jeder Partie befreit aufspielen, Negativen Druck, unbedingt gewinnen zu müssen, gibt es nicht. "Auch am Samstag geht es zwar um drei Punkte, aber nicht zum letzten Mal", sagt Scherer. Von der Tabellensituation her bezeichnet der 36-Jährige das Spiel als „interessant“, die Favoritenrolle sieht er aber eher beim Gegner aus der Pfalz, zumal dieser voraussichtlich wieder mit ganz anderem Personal antreten könne als zu Beginn der Spielzeit. Der 1:0-Erfolg der Hinterweidenthaler im Pfälzer Wald-Duell gegen die Sportfreunde Bundenthal am vergangenen Wochenende steht dafür.

Marius Reidel und Tim Augustin fallen aus

Scherer erwartet ein ekliges, intensives Spiel, in dem Einstellung, Wille und Herz gefragt sind, in dem es auf Zweikampfstärke und zweite Bälle ankommt. "Es kommt darauf an, dass wir unsere Leistung zu 100 Prozent auf den Platz kriegen." Der Coach weiß gleichzeitig um die veränderte Herangehensweise. "Dass wir uns über die Niederlage letzte Woche in Zweibrücken geärgert haben und diese total unnötig war, sagt vieles aus." Und spricht für die Winterbacher, die am Samstag wohl nur Marius Reidel und Tim Augustin ersetzen müssen.





