LL: Hüffelsheim holt sich die Spitze zurück

Hüffelsheim. Die SG Hüffelsheim geht mit zwei Punkten Vorsprung in die letzten drei Saisonspiele in der Landesliga West. Im Nachholspiel gegen Absteiger FV Ramstein auf Palmenstein kam der neue Spitzenreiter zu einem sicheren 3:0-Erfolg. „Wir haben sicher schon bessere Spiele gemacht, aber entscheidend ist die Situation”, bilanzierte ein hoch zufriedener Trainer André Weingärtner.

Ohne die beruflich verhinderten Jan-Niklas König und Tom Baier, für die Jannick Geiß und Jaden Dayton in die Startelf gerutscht waren, entwickelte sich von Beginn an Einbahnstraßenfußball. Dabei zeigte die SG viel Geduld, suchte gegen zwei dicht stehende Ketten immer wieder spielerische Lösungen.

Verschossener Elfmeter birgt keine Unruhe

Die Gelegenheiten ergaben sich beinahe von selbst, auch wenn zu oft das letzte Quäntchen an Zielstrebigkeit fehlte. Schon früh hatte Tim Reidenbach die Gelegenheit zur Führung, scheiterte aber mit seinem Elfmeter nach Foul an Tim Müller an FV-Keeper Othman Alhamada (8.). Dem wiederum verdankten die Gäste, dass sie vom Ergebnis her lange mithalten konnten.