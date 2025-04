LL: Hassia braucht dringend einen Sieg

BINGEN/INGELHEIM. Vor schweren, aber lösbaren Auswärtsaufgaben stehen die Fußballer von Spvgg. Ingelheim und Hassia Bingen am 25. Spieltag der Landesliga Ost. Während die Ingelheimer am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenzwölften TuS Knittelsheim leicht favorisiert sind, wäre für die Hassia um 14.30 Uhr beim Tabellenneunten FG Mutterstadt schon ein Remis ein schöner Erfolg.

Allein: Im Kampf um den Ligaverbleib sind die Binger angesichts von sieben Zählern Rückstand auf das sicher rettende Ufer zum Siegen verdammt. „Grundsätzlich rechne ich mir in jedem Spiel etwas aus“, betont Hassia-Coach Patrick Joerg, dessen Jungs über Ostern die Aufgabe hatten, eigenständige Athletikeinheiten durchzuführen. „Gegen Schifferstadt und Knittelsheim hat man gesehen, dass wir in jedem Spiel unsere Möglichkeiten haben. Es wird darauf ankommen, dass wir unsere Chancen besser nutzen und konzentrierter und energischer verteidigen.“

Die Vorderpfälzer machten ihr Ding „als Aufsteiger sehr, sehr gut – das ist eine homogene Truppe“. Darauf ankommen werde es, „dass wir die gleiche Intensität an Tag legen wie gegen Schifferstadt und Knittelsheim – mit dem Unterschied wir, dass wir unsere Chancen besser verwerten“. Auf die Frage, wie er die Sturmflaute beheben möchte, sagt Joerg: „Indem ich sie gar nicht so groß thematisiere, sondern viele Übungen im Training mit einbaue, wo das Tor, wo ein gewisses Ziel mit dabei ist. Viele Spielformen mit Zielen.“ Verzichten muss die Hassia auf Luca Müller, der noch länger ausfällt.

„Wir haben die Woche vor Ostern komplett durchtrainiert – wenn auch nicht mit voller Kapelle“, erläutert Ingelheims Cheftrainer Johannes Schön. „Dem ein oder anderen hat das spielfreie Wochenende mit Sicherheit auch mal recht gutgetan. Rein von der fußballerischen Qualität sollten wir in Knittelsheim der Favorit sein und es ist auch unser Anspruch, dort drei Punkte mitzunehmen.“ Die Schwarz-Gelben seien „eine sehr kämpferische Mannschaft, die sehr über den Zusammenhalt auch in Verbindung mit den Zuschauern kommt. Dort wird einfach alles rausgehauen, was möglich ist – und das ist die größte Gefahr für uns, da wir diese Mentalität und Intensität mitgehen müssen – sonst wird es schwer“. Wenn seine Jungs jedoch „genügend Energie, Mentalität und Bereitschaft sowie absolute Hingabe“ zeigten, sei bei den formschwachen Südpfälzern alles möglich.

„Hierzu braucht es nun auch umso mehr unsere wenigen Typen und Anführer, die aufgrund der vielen Ausfälle und Verluste seit dem Winter jetzt umso gefragter sind“, betont Schön, der an das Hinrundenspiel am 3. Oktober keine tollen Erinnerungen hat. Damals kassierte die Elf vom Blumengarten in der fünften Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 1:1. „Unnötig“, erinnert sich der Gau-Algesheimer. „Wir haben bereits in etlichen Spielen Punkte liegen gelassen. Wichtig ist, dass die Mannschaft daraus lernt und die Entwicklung dahin geht, dass die Motivation größer wird und die Spieler lernen, Verantwortung für sich und die Mannschaft zu übernehmen.“

Lazarett lichtet sich noch nicht

Jakob Michel (Innenbandanriss im Sprunggelenk) ist bis zum Ende der Saison außer Gefecht. Neo Reisinger muss nach seinem Kreuzbandriss weiter achtsam die Belastung steigern. Jonas Becker fängt langsam an, wieder leichtere Belastungen mit einzubauen, aber auch beim Sturmtank wird es voraussichtlich erst für die neue Saison reichen. Wann Kapitän Tom Zimmer wieder einsteigen kann, ist fraglich.