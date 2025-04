LL: Hassia Bingen gibt Führung spät aus der Hand

Mutterstadt. Für die Landesliga-Fußballer von Hassia Bingen spitzt sich die Situation im Kampf gegen den Abstieg weiter zu. Bei Aufsteiger FG 09 Mutterstadt musste sich die Elf vom Hessenhaus trotz zwischenzeitlicher 2:1-Führung 2:3 (1:1) geschlagen geben. Dabei startete die Hassia prima in die Partie. Nach zwei Minuten hatten sie nach einer Ecke frei stehend aus drei Metern die Chance zur Führung. „Die haben wir leider nicht genutzt“, klagte Bingens Cheftrainer Patrick Joerg. Dennoch waren seine Jungs auch in der Folge gut im Spiel. Beide Teams neutralisierten sich. Mutterstadt nutzte seine erste nennenswerte Chance direkt zur Führung durch Fabio Reithermann (20.). Doch die Hassia gab weiter alles. Kurz vor der Pause schafften die Binger nach einem starken Zweikampf und schöner Weiterleitung von Israel Mukumba den verdienten Ausgleich durch Tamim Noory (45.).

„Wir sind super aus der Halbzeit gekommen“, betonte Joerg. Nach einem abgeblockten Eckball von Nico Merz auf der linken Seite setzte Andy Halili die Kugel aus dem Rückraum aus 17 Metern zum 1:2 links ins Eck (48.). Keine zwei Minuten später war die Hassia auf rechts durch. Sa-Adane Moussa schoss FG-Keeper Joshua Geist an.

Statt 3:1 zu führen, ließen sich die Binger in der Folge hinten reindrücken. „In dieser Phase hatten wir die ein oder andere brenzlige Situation, der Gegner hat zweimal die Latte getroffen“, so Joerg. Nach einem Doppelpass über die Abwehrkette kassierten seine Jungs den Ausgleich durch Bleard Zeqiraj (65.). „Dann ist das passiert, was im Abstiegskampf kommt, wenn du nicht vor Selbstvertrauen sprühst“, berichtete Joerg.

Volley trifft Hassia spät ins Mark