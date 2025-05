LL: Hackenheim knackt 40-Punkte-Marke

Der TuS Hackenheim kommt dem Ligaverbleib immer näher. – Foto: Sebastian Bohr

Kirn. Die Marke von 40 Punkten ist erreicht, mit dem verdienten, aber denkbar unspektakulären 2:1 (2:0)-Erfolg beim Tabellenletzten SG VfR Kirn/SC Kirn-Sulzbach rückte der TuS Hackenheim auf Tabellenplatz sechs vor. Ganz sicher ist die Mannschaft von Trainer Tim Hulsey noch nicht. Rein rechnerisch könnte ihr immer noch der Abstieg drohen. Das Positive: Nach drei Siegen in Folge hat die Mannschaft alles selbst in der Hand, könnte mit einem erneuten Sieg am kommenden Sonntag gegen den SV Rodenbach endgültig alles klar machen.

Hackenheimer bringen sich früh in Front

In Kirn-Sulzbach kam die Elf vom Felseneck gut ins Spiel und bewies große Effizienz. Mit dem ersten gefährlichen Abschluss ging der TuS in Führung. Christoph Menger bereitete vor, Sturmkollege Hans Steyer umkurvte Torwart Sascha Glöckner und netzte ein (15.). Keine zehn Minuten später das 2:0. Einen langen Diagonalball von Deniz Dasli nahm Henrik Sperling per erstem Kontakt mit dem rechten Fuß perfekt mit und netzte mit dem zweiten Kontakt, diesmal mit Links, wuchtig ein (23.). Mit der sicheren Führung im Rücken verflachte die Partie dann zunehmend. Hulsey zeigte teilweise Verständnis. “Es ist rein von der Motivation her in solchen Spielen nicht leicht”, wusste er. "Dann zitterst du am Ende unnötig"