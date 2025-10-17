Die Kadersituation ist denkbar schlecht. Selbst Spielertrainer Hulsey selbst ist für die Partie fraglich. – Foto: Gregor Wurdel

LL: Hackenheim-Coach Tim Hulsey fehlen 13 Mann Dem Wunsch auf Speilverlegung wurde nicht nachgekommen +++ Jetzt wartet eine denkbar schwierige Aufgabe auf die Hackenheimer

Hackenheim. Schon am Freitag (19.30 Uhr) muss der TuS Hackenheim in der Landesliga West bei der SG Rüssingen antreten. Dabei kommt auf TuS-Spielertrainer Tim Hulsey eine fast unmögliche Aufgabe zu: Er muss voraussichtlich auf gleich 13 Mann verzichten, die alle in der ersten Elf spielen könnten. Die Voraussetzungen sind für den Tabellenelften, der sich mit einem Dreier aus der unteren Tabellenhälfte lösen könnte, also denkbar schlecht.

A-Junior muss im Kader aushelfen "Wir haben in dieser Woche tatsächlich Kontakt mit Rüssingen aufgenommen, um das Spiel zu verlegen", sagt Hulsey. Nach einem Tag Bedenkzeit sei der Bitte aber nicht nachgekommen worden. Zwar sei es "eigentlich ein Spiel, in dem du punkten solltest", aber so etwas in der momentanen Situation zu fordern, wäre vermessen. Mit A-Junior Edison Zekaj und zahlreichen Spielern aus der zweiten Mannschaft will Hulsey den Kader auffüllen. "Wir müssen das beste aus der Situation machen. Es nutzt ja nichts, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken", sagt er und gibt zu, "dass ich mich in unserer Lage gar nicht mit dem Gegner beschäftigt habe."