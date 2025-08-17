LL: Furioser 4:3-Sieg nach Trainer-Aus bei der TSG Pfeddersheim

Pfeddersheim. Sowohl die TSG Pfeddersheim als auch der TuS Neuhausen haben am dritten Spieltag der Landesliga Ost ihre ersten Tore erzielt und ihre ersten Punkte geholt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Vor den Augen von Interimstrainer Manuel Wöllner bot die TSG zunächst fußballerische Magerkost, während die offensiv starken Gäste aus Speyer durch Nico Schubert (15.) und einen Kopfballtreffer von Kalle Wunder (23.) früh die Weichen auf Sieg zu stellen schienen. „In beiden Szenen haben wir kein gutes Abwehrverhalten gezeigt“, fand Rolf Emrich. Der Sportliche Leiter konnte aber in der 45. Minute Hoffnung schöpfen. Nachdem Lazar Ilic nur durch ein Foul zu stoppen war, verwandelte TSG-Kapitän Fabio Schmidt den fälligen Strafstoß zum Anschlusstreffer. Es folgte „die beste Halbzeit seit langer Zeit“, so Emrich. Schmidt (49.) gelang schlitzohrig der Ausgleich, ehe Artur Reich (71) seine Farben sogar in Führung köpfen konnte. Auf der anderen Seite verwandelte Martin Berac (77.) einen Foulelfmeter zum 3:3-Ausgleich. In der nun offenen Partie hatten die Pfeddersheimer das letzte Wort. In der Nachspielzeit landete ein satter Schuss von Dominick Schwarz in den Maschen - 4:3. „Wir haben gefightet, aber auch ein bisschen Glück gehabt“, fand Emrich.
TuS-Trainer Franz Graber war mit der Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit gar nicht einverstanden. „Da hätte ich eigentlich neun Mann auswechseln müssen, das war katastrophal“, so Graber. Folgerichtig kamen die Gäste zunächst zu keinerlei Torchance, während der FSV mit einem Doppelschlag durch Sven Hoffmann (39.) und Pascal Cholewa (40.) zur hochverdienten Pausenführung kam. Mit dem Seitenwechsel fand dann aber auch Neuhausen in die Partie, operierte dabei vor allem mit langen Bällen. Mit Erfolg. Nach einem Eckball war es zunächst Matteo Randazzo (61.), der für die Wormser verkürzen konnte. In der 73. Minute fand ein weiterer langer Ball in Marcel Seibel einen dankbaren Abnehmer - 2:2. „In der Folge gab es noch auf beiden Seiten einige, klare Torchancen. Es hätte in beide Richtungen kippen können“, so FSV-Co-Trainer Christoph Merle.