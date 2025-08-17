„Interim“ Manuel Wöllner. – Foto: Dirigo/pakalski-press

LL: Furioser 4:3-Sieg nach Trainer-Aus bei der TSG Pfeddersheim Landesligist TSG Pfeddersheim schlägt FC Speyer Verlinkte Inhalte Landesliga Ost Neuhausen Pfeddersheim FSV Schiffer FC Speyer + 9 weitere

Pfeddersheim. Sowohl die TSG Pfeddersheim als auch der TuS Neuhausen haben am dritten Spieltag der Landesliga Ost ihre ersten Tore erzielt und ihre ersten Punkte geholt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Gestern, 15:00 Uhr TSG Pfeddersheim Pfeddersheim FC Speyer 09 FC Speyer 4 3 Abpfiff

Vor den Augen von Interimstrainer Manuel Wöllner bot die TSG zunächst fußballerische Magerkost, während die offensiv starken Gäste aus Speyer durch Nico Schubert (15.) und einen Kopfballtreffer von Kalle Wunder (23.) früh die Weichen auf Sieg zu stellen schienen. „In beiden Szenen haben wir kein gutes Abwehrverhalten gezeigt“, fand Rolf Emrich. Der Sportliche Leiter konnte aber in der 45. Minute Hoffnung schöpfen. Nachdem Lazar Ilic nur durch ein Foul zu stoppen war, verwandelte TSG-Kapitän Fabio Schmidt den fälligen Strafstoß zum Anschlusstreffer. Es folgte „die beste Halbzeit seit langer Zeit“, so Emrich. Schmidt (49.) gelang schlitzohrig der Ausgleich, ehe Artur Reich (71) seine Farben sogar in Führung köpfen konnte. Auf der anderen Seite verwandelte Martin Berac (77.) einen Foulelfmeter zum 3:3-Ausgleich. In der nun offenen Partie hatten die Pfeddersheimer das letzte Wort. In der Nachspielzeit landete ein satter Schuss von Dominick Schwarz in den Maschen - 4:3. „Wir haben gefightet, aber auch ein bisschen Glück gehabt“, fand Emrich. Heute, 14:30 Uhr FSV 1913/23 Schifferstadt FSV Schiffer TuS Neuhausen Neuhausen 2 2 Abpfiff