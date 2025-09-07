LL: Fabian Commes bringt die Wende für Ingelheim

Fußgönheim . Durch einen 2:0 (0:0)-Erfolg bei Aufsteiger ASV Fußgönheim sind die Landesliga-Spieler der Spvgg. Ingelheim auf Rang neun geklettert. "Das war ein sehr hart erkämpfter Sieg", urteilte Ingelheims Coach Johannes Schön. "Mit einem recht unangenehmen Gegner. Aber auch die 110 Zuschauer haben Stimmung gemacht. Es war viel Leben drin, was zwischenzeitlich auch das Spiel massiv beeinflusst hat. Der Schiri hat es aber dann sehr, sehr gut gelöst."

Mit der Darbietung seiner Jungs in Halbzeit eins zeigte sich Schön unzufrieden. "Wir haben keinen richtigen Zugriff gefunden – aber zumindest auch keinen Torschuss von Fußgönheim zugelassen." Dennoch konnten die Ingelheimer von Glück sagen, mit einem 0:0 in die Pause zu gehen. Auch wenn sie es waren, die die einzige Großchance hatten – einen Lattenkopfball von Jonas Becker nach schöner Flanke von Francesco Teodonno (32.). Denn sie ließen dem Gegner immer wieder opulente Räume, waren nicht präsent. Der ein oder andere Ingelheimer hatte da echte Probleme.

Mehr Zugriff nach Umstellung

"In der Halbzeit haben wir zusammen analysiert, woran es hakt", verriet Schön. "Wir wussten, dass etliche Spieler noch extrem viel Luft nach oben haben. Die Jungs haben sich dann dazu entschieden, ihr Potenzial abzurufen. Ich musste sie dazu noch mal ermutigen, aber im Endeffekt haben sie es dann sehr gut gemacht." Luca Kurth und Fabian Commes brachten nach ihren Einwechselungen jede Menge gute Energie rein. "Durch eine gewisse taktische Umstellung gegen den Ball haben wir immer mehr Zugriff gefunden", freute sich Schön über eine signifikante Leistungssteigerung.

Eigentor bring Ingelheim auf die Siegerstraße

Dennoch wurde es etwa ab Minute 55 hektisch. "Fußgönheim hat von außen sehr viel kommentiert und lamentiert. Es war wichtig, diesen Zeitpunkt zu überstehen." Die Ingelheimer profitierten davon, dass sie kurz zuvor in Führung gegangen waren. Nach Schuss von Lukas Pieper aus dem Rückraum ging der Ball gegen den Pfosten, ASV-Verteidiger Tim Rapp wollte klären, haute die Kugel aber ins eigene Tor (52.). Im Finish legten die Ingelheimer durch Fabian Commes das 0:2 nach (85.) – und hätten durch Sandro Zey und erneut Commes sogar auf 0:3 stellen können.

Spvgg. Ingelheim: Brunner; Reitemeyer (33. Zey), Pieper, Becker (90.+3 Lakouindi), Schmitt, Mukanya, Stavridis, Auletta (46. Kurth), Trost (81. Kercher), Mansouri (46. Commes),Teodonno.





