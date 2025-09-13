LL: Erst der Kick, dann die Kerb in Hackenheim

Hackenheim/Winterbach. "Um 18 Uhr sollte jeder erst einmal zu uns kommen!" Den Tipp gibt Tim Hulsey als Spielertrainer des TuS Hackenheim jedem, der am Samstagabend mit einem guten Gefühl die Kerb im Ort feiern will. Von möglichst vielen Zuschauern am Felseneck soll seine Truppe im Landesliga-Duell mit der TSG Trippstadt profitieren. Etwas vor haben auch Torben Scherer und der SV Winterbach am Sonntag (Anpfiff 15.15 Uhr). Dann ist der VfR Baumholder am Felsen zu Gast, bereits zum zweiten Mal in der noch jungen Spielzeit. Das erste Duell im Verbandspokal endete 1:4 aus Sicht der Winterbacher.

Die drei bisherigen Ergebnisse der Trippstädter auf fremden Plätzen lassen in Hackenheim ein Torfestival erwarten. 5:3 in Rieschweiler, 6:2 in Winterbach und 2:6 in Hauenstein aus TSG-Sicht. Immer fielen acht Treffer. Umgekehrt zeigte sich die Hulsey-Truppe zuletzt auf eigenem Platz beim 5:0 gegen Zweibrücken und beim 5:3 gegen Schmittweiler-Callbach ebenfalls offensivstark und treffsicher. "Es liegt an uns, ein Feuer zu entfachen und die Zuschauer mitzunehmen", sagt der 37-Jährige, der in der vergangenen Woche aussetzen musste, jetzt aber wieder fit ist. Wenn das gelinge, könne die Mannschaft ein paar zusätzliche Prozente freisetzen.

Hulsey bezeichnet den Aufsteiger aus Trippstadt als Mannschaft mit viel Qualität und guten Individualisten. "Das wird knackig, wie generell in den nächsten Wochen." Aber mit Sicherheit könne auch der TuS für alle Landesliga-Kontrahenten unangenehm werden. Stabil stehen, die Kompaktheit bewahren, in allen Mannschaftsteilen geschlossen agieren. "Dann sind wir an der Kerb und auf eigenem Geläuf immer in der Lage, Tore zu erzielen", sagt Hulsey und mahnt, jede Partie für sich zu betrachten. Ersetzt werden muss nur Henrik Sperling, der privat verhindert ist. Niklas Schneider ist beim aktuellen Tabellenfünften wieder an Bord.

Fehlerquote am Felsen ist inzwischen kleiner geworden

"Wir sind ein paar Wochen erfahrener."Torben Scherer nennt einen Grund, weshalb sich ein 1:4 gegen Baumholder so nicht wiederholen soll. Die Leistungskurve der Winterbacher zeigte zuletzt trotz Personalproblemen klar nach oben, die Fehleranzahl gerade in der Defensive und im Aufbauspiel konnte deutlich zurückgefahren werden. Die Entwicklung beim Aufsteiger, den vor zwei Jahren noch drei Spielklassen von Baumholder trennten, ist zu sehen und war zuletzt auch an den Ergebnissen abzulesen. Wenn diese fortgesetzt werden kann, sind Punkte die logische Folge. „Wir sind angekommen“, sagt Scherer, der am Sonntag voraussichtlich nur auf Tommy Warkus und Luis Becker verzichten muss.

Baumholder sieht der 36-Jährige wesentlich besser, als es deren Tabellenstand als Liga-Sechster aussagt. „Das ist eine ganz eklig zu spielende Mannschaft mit viel Qualität, gegen die wir natürlich gerne etwas mitnehmen möchten.“ Ähnlich dem, was am vergangenen Wochenende bei Klassenprimus SV Kirchheimbolanden um ein Haar gelungen wäre.

Überhaupt vergleicht Scherer die beiden Teams, setzt sie auf eine Stufe. "Deshalb wird es für uns darauf ankommen, Standards zu vermeiden und ihnen offensiv wenig Räume zu lassen." Umgekehrt hat er im Training an der eigenen Chancenverwertung gearbeitet. Daran lag es letzten Endes zu einem großen Teil, dass die Heimreise aus Kibo mit leeren Händen angetreten werden musste. Aber: Wer sich gegen den Ersten Gelegenheiten herausspielt, muss auch gegen Baumholder nicht chancenlos sein.





