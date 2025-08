LL: Ein Derby zur Premiere für den SV Winterbach

Winterbach. Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) beginnt für den SV Winterbach das Abenteuer Landesliga. Premierengast am Felsen ist ein guter Bekannter: der FC Schmittweiler-Callbach mit Coach Murat Yasar.

Das große Plus des SV ist der Zusammenhalt der Truppe, die nach dem Aufstieg zusammengeblieben ist. "Alle sind heiß auf die Saison", weiß Scherer und verspricht für Sonntag einen heißen Tanz, "denn natürlich kennen sich beide Mannschaften aus dem Effeff." Neu im Team der Winterbacher sind Niklas Secker (21, Abwehr, zuletzt SG Meisenheim), und die Mittelfeldspieler Efe Görlek (20, Schmittweiler-Callbach) und Marius Reidel (20, Alemannia Waldalgesheim II). Neu war die Intensität in der Vorbereitung. Scherer ist mit dem Auftreten seiner Truppe aber rundum zufrieden. "Wir haben viel mehr gemacht als letzten Sommer", sagt er. Neue Impulse setzen. Das wollte der Coach nicht nur in den Übungseinheiten, das will er auch am Sonntag auf dem Platz umgesetzt sehen.

Die Vorbereitung war so, wie sie sich Scherer vorgestellt hatte. Beim Turnier des SVW Mainz konnte man sich mit drei Gegnern auf Landesliga-Niveau messen und an Tempo und Aggressivität gewöhnen, im Verbandspokal folgte am vergangenen Sonntag ein souveränes Weiterkommen mit einem 7:1-Erfolg beim TuS Waldböckelheim.

Erstes Ziel: An die neue Liga gewöhnen

Die Ziele setzt Scherer ganz bewusst realistisch an. "Wir wollen uns erst einmal an die Liga gewöhnen, uns aber auch nicht verstecken", sagt er. Die herausfordernde Aufgabe, die es zu stemmen gelte, sei der Klassenerhalt. Heißt: "Wir treten mit bescheidenen Mitteln an, sind aber frohen Mutes." Für den SVW komme es darauf an, die Anzahl eigener Fehler einzudämmen und wo immer es gehe Zählbares mitzunehmen.

Als Favoriten hat Scherer den TSC Zweibrücken und den SV Rodenbach auf dem Schirm, dazu könne es eine Überraschungsmannschaft geben. Zu denen zählt er etwa den SV Hermersberg, bei dem die Winterbacher im zweiten Saisonspiel ran müssen. Da wäre vor der Abfahrt eine Grundlage in Form von Punkten nicht schlecht. Das Abenteuer kann beginnen.