LL: Ein Derby und ein Aufsteigerduell

Hackenheim/Winterbach. Der zweite Landesliga-Spieltag brachte für den TuS Hackenheim und den SV Winterbach nicht die gewünschten Ergebnisse. Keine eigenen Treffer, keine Punkte. Diesmal soll das anders werden. Schon am Freitagabend (19.30 Uhr) muss der TuS bei der SG Meisenheim ran. Am Samstag (16 Uhr) erwartet dann der SVW am Felsen Mitaufsteiger TSG Trippstadt.

Mit dem Team vom Glan hat der TuS noch ein Hühnchen zu rupfen. In den letzten drei Begegnungen musste die Mannschaft von Tim Hulsey jeweils drei Gegentreffer hinnehmen, selbst gelang nur im Heimspiel im vergangenen März Zählbares. Heißt: Zweimal endete das Aufeinandertreffen 0:3 aus der Sicht derer vom Felseneck, einmal gab es in letzter Minute ein 3:3-Unentschieden. "Wir haben dort aber auch schon zu meiner Zeit gewonnen", sagt Hulsey und will von einem Komplex nichts wissen. Vielmehr gehe es um das Bauchgefühl. Und das besagt, dass die zuletzt beim 0:3 gegen den SC Hauenstein und im Pokal beim 0:3 eben gegen die SG Meisenheim gemachten Fehler diesmal nicht auftreten. "Es gilt, einen besseren Zugriff zu haben als im Pokal. Das werden wir hinkriegen." Der 37-jährige Spielertrainer ist davon überzeugt. Genauso, dass sich sein Team, das gegen Hauenstein eine Vielzahl an hundertprozentigen Torchancen versemmelte, diesmal konsequenter und mit mehr Spielglück agieren wird.

Die Fehlerquellen sind analysiert. "Wir müssen gar nicht so sehr viel ändern. Wir müssen nur zusehen, dass die Abstände zwischen Abwehr, Mittelfeld und Angriff nicht zu groß werden." Hulsey ist überzeugt, dass die SG Meisenheim "machbar" ist, auch wenn die Mannschaft von Jens Bohr deutlich eingespielter ist. Positiv beim TuS: Kapitän Christoph Menger ist nach Verletzung und Sperre wieder an Bord. "Das macht schon etwas aus". Unbedingt vermieden werden sollen frühe Gegentore. Die hatten in der jüngsten Vergangenheit dafür gesorgt, dass die Begegnungen zwischen Hackenheim und Meisenheim in Richtung des Teams vom Glan liefen.

Vergleich der Bezirksliga-Meister

Zwei Bezirksliga-Meister sind am Samstag unter sich. Der aus der Westpfalz ist deutlich besser in die Runde gekommen als derjenige von der Nahe. "Das ist für mich alles andere als ein klassischer Aufsteiger", sagt SV-Trainer Torben Scherer. Zumal sich die TSG ganz anders verstärken konnte, einige Kicker in den Reihen hat, die entweder beim FCK ausgebildet wurden oder eine Vergangenheit in der Regional- oder Oberliga beim FK Pirmasens haben. "Die sind nicht schlecht, da ist vom Namen her viel Qualität auf dem Platz gegeben", so Scherer.

Den Kopf in den Sand stecken wird nach zwei Partien ohne Erfolgserlebnis niemand. Mit einer Leistung wie zuletzt beim 0:2 in Hermersberg will man sich belohnen, wenn es gelingt, die Fehler abzustellen, die zu den unnötigen Gegentoren führten. Und wenn es gelingt, vorne für Erfolgserlebnisse zu sorgen. Die Chancenverwertung hat sich als Baustelle erwiesen. Der Trainer nimmt aber das Positive mit. "Wir haben gesehen, dass wir mithalten können. Dass bei uns jeder bereit sein muss, über die Grenzen hinaus zu gehen, wussten wir vorher." Nicht mit dabei sein wird Leon Leister, der seinen Polterabend feiert. Mit einem Dreier würde die Feier für die Jungs perfekt, hofft Scherer. Auch die an den Folgetagen auf dem Kreuznacher Jahrmarkt.





