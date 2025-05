LL: Drei Punkte und ein Bundesliga-Talent für die SG Hüffelsheim

Hermersberg/Hüffelsheim. "Wir haben noch fünf Endspiele", hatte André Weingärtner als Trainer der SG Hüffelsheim vor dem schweren Auswärtsspiel seiner Mannschaft beim SV Hermersberg gesagt. Nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg sind es noch vier. Und mit einem erneuten Dreier am Mittwoch (19 Uhr) auf Palmenstein gegen den FV Ramstein wäre die SG auch wieder Tabellenführer. Noch eine gute Nachricht konnte die SG am Wochenende vermelden: Mit dem 18-jährigen Johann Frisch kommt im Sommer ein vielversprechendes Offensiv-Talent aus der U19-Bundesligamannschaft von Schott Mainz an die Nahe.