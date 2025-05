LL: Bei Wormatia II ist "die Luft raus"

SV Gimbsheim – FSV Schifferstadt 4:1 (1:1). – Steven Jones hatte es schon im Vorfeld klar gemacht: „Wir denken weiter von Spiel zu Spiel, wollen so lange es geht noch oben mitmischen.“ Nach Sonntag sind die Gimbsheimer weiter voll im Rennen. Im ersten Durchgang hatte der SV vor 120 Zuschauern auf heimischem Kunstrasen noch so seine Probleme mit der aggressiven Spielweise der Schifferstadter. Samsidin Dino Sonko brachte den FSV sogar mit 1:0 (38.) in Front. Wichtig für die Gimbsheimer war der Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte durch Reda Chkifa, der im Schifferstadter Sechzehner gefoult wurde und den fälligen Strafstoß selbst verwandelte (45.+5.). In der zweiten Halbzeit wurde die Partie nickliger. Ali Aslan köpfte die Gimbsheimer mit 2:1 (62.) in Front, Chkifa erhöhte auf 3:1 (64.). Schifferstadt hatte keine klaren Chancen mehr. SV-Angreifer Adriano Fragomeli traf zunächst den Pfosten (82.) und eine Minute später zum 4:1 (83.).