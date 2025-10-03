LL: Außenseiterrollen für Hackenheim und Winterbach

Hackenheim/Winterbach. Auf die unterschiedlich verlaufenen Heimspiele folgen für den SV Winterbach und den TuS Hackenheim an diesem Wochenende in der Landesliga-West zwei Partien in der Fremde. Der Aufsteiger vom Felsen ist am Samstag um 15 Uhr bei den Sportfreuden Bundenthal (Tabellenvierter) gefordert, Tim Hulseys Hackenheimer müssen am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) beim Dritten, dem SV Kirchheimbolanden, antreten. Eines ist in beiden Partien schon vor dem Anpfiff klar: Die Favoritenstellung – wenn es so etwas in einer sehr ausgeglichenen Liga überhaupt gibt- gebührt jeweils den Gastgebern.

"Es wäre schön, wenn wir auswärts etwas holen könnten." Winterbachs Coach Torben Scherer weiß genau, was nach dem überraschenden 3:1-Erfolg gegen die SG Rieschweiler in Bundenthal unweit der französischen Grenze auf seine Elf zukommt. Trotzdem hofft er, dass sie den Schalter auch auf gegnerischem Geläuf umlegen kann. So, wie es zuhause mit den drei Siegen nacheinander klappte. Da allerdings konnte seine Truppe den jeweiligen Gegnern weitgehend den Ball überlassen und dann selbst schnell umschalten. In Bundenthal wird das nicht so leicht, denn diese Spielweise präferieren auch die Pfälzer. Deshalb sagt Scherer: "Wir werden mehr den Ball haben als zuletzt, aber wir werden mit Sicherheit nicht nur reagieren." Dass die Sportfreunde über eine erfahrene Mannschaft verfügen, die in Lukas Hoffmann und Dennis Brödel routinierte und sehr unkonventionell agierende Unterschiedsspieler in ihren Reihen hat, ist ihm bewusst.

Neun Zähler haben die Winterbacher auf der Habenseite, mit Blick auf die Tabelle hätten es einige mehr sein können. "Wir werde aber keinem Ergebnis hinterher trauern, sondern immer nur auf uns schauen", sagt der Trainer, der erfahren hat, dass in der Liga "alles tages- und personalabhängig" ist. Wichtig sei, dranzubleiben und mit breiter Brust aufzulaufen.

Reekers mit Bänderriss

Die Hackenheimer lieferten in der vergangenen Woche beim 1:2 zuhause gegen den SV Rodenbach ihre wohl schwächste Saisonleistung ab. Mehr noch: Sie bezahlten diese auch noch mit Verletzungen. Torhüter Marc Reekers musste schon nach wenigen Minuten behandelt werden, spielte dann zwar durch, doch ein MRT zu Beginn der Woche gab Aufschluss: Der 28-Jährige fällt mit einem doppelten Bänderriss voraussichtlich bis zum Jahreswechsel aus. Kapitän und Offensivspieler Christoph Menger klagte schon in der Partie nach einem Sturz über Schmerzen im Handgelenk. Seine Diagnose: Kahnbeinbruch. Mindestens vier Wochen, wahrscheinlich länger, wird er der Mannschaft fehlen. Routinier Pierre Merkel musste mit Knieproblemen ausgewechselt werden. Ob es für ihn in Kibo reicht, wird sich am Spieltag entscheiden.

"Das war definitiv ein gebrauchter Tag." Hulseys Blick geht aber zurück nach vorn. "Das Schöne am Fußball ist, dass du wenige Tage später ein besseres Ergebnis nachschieben kannst." In Kibo will er von seinem Team zwei vernünftige Halbzeiten sehen. Das Positive betonen. Auch deshalb, weil die Gruppe nun kleiner geworden ist und entsprechend enger zusammenrücken muss. Chancenlos sieht Hulsey seine Elf ohnehin nicht, Vor allem wegen der eigenen Stärke. Und dann auch, weil Kibo nach starkem Saisonstart zuletzt in eine kleine Krise geraten ist, aus den vergangenen drei Begegnungen nur einen Punkt holen konnte, beim 1:4 gegen den SC Hauenstein und beim 2:6 in Meisenheim herbe Klatschen einstecken musste.





