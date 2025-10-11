LL: Aufgaben auf Augenhöhe für Winterbach und Hackenheim

Hackenheim/Winterbach. Vom aktuellen Punktestand her stehen der TuS Hackenheim und der SV Winterbach am Sonntag in der Landesliga West vor zwei Aufgaben auf Augenhöhe. Die Winterbacher (12 Zähler) treten um 15 Uhr beim TSC Zweibrücken (11) an, der TuS (14) erwartet um 17 Uhr am Felseneck den VfR Baumholder (15). "Es ist ähnlich wie letztes Jahr. Von Platz zwei bis 15 ist alles ganz eng", sagt TuS-Spielertrainer Tim Hulsey.

Für die Hackenheimer, die am 5. November noch das Nachholspiel bei Aufsteiger TuS Bedesbach-Patersbach in der Hinterhand haben, könnte der Sonntag personell zur Herausforderung werden. Mit Sicherheit fällt Niklas Schneider mit seinem beim 1:0-Erfolg am vergangenen Wochenende in Kirchheimbolanden erlittenen Muskelfaserriss in der Wade aus. Bei Jannik Erbach, der Mitte der zweiten Hälfte vom Platz musste, wird ein Einsatz ein Spiel mit der Zeit. „Er hat eine leichte Zerrung erlitten und ist zum Glück früh genug raus“, so Hulsey, der beim 27-jährigen Abwehrspieler genauso auf das Okay hofft wie bei Stürmer Pierre Merkel. „Wir können nur warten, wie es bei ihm am Sonntagvormittag mit dem Laufen geht.“

Hulsey lässt sich aber auch dann nicht ins Bockshorn jagen, falls das komplette Trio zusätzlich zu den weiteren Verletzten um Kapitän Christoph Menger wegbrechen sollte. „Wir haben es auch ohne sie in der letzten halben Stunde in Kibo gut gemacht. An dem Tempo und dem Engagement dort wollen wir anknüpfen und zwei vernünftige Halbzeiten bieten.“ Die zusätzliche Energie mit einem Heimspiel und das Wir-Gefühl sollen es richten. Außerdem wäre ein Dreier ein schönes Geschenk für Henrik Sperling, der am Freitag geheiratet hat. Verbandsliga-Absteiger Baumholder hat sich im ersten Saisondrittel vor allem durch die Inkonstanz ausgezeichnet. Bislang holte die Elf vom Westrich in der Fremde erst einen Dreier (4:2 bei der SG Rieschweiler), kassierte in den fünf Spielen 18 Gegentore, fünf mehr als die Hackenheimer insgesamt.

Gute Stimmung am Felsen

Am Winterbacher Felsen ist die Stimmung nach zuletzt drei Siegen aus vier Partien entsprechend gut. Trainer Torben Scherer weiß aber auch, dass keiner seiner Akteure die Bodenhaftung verliert. Zumal der kommende Gegner von Personal und Selbstverständnis her viel weiter oben in der Tabelle stehen müsste. „Sie sind aktuell verunsichert und machen viele leichte Fehler“, sagt er nach seinen Beobachtungen. Drei deutliche Pleiten mussten die Westpfälzer zuletzt einstecken, kassierten dabei 13 Gegentore. Umgekehrt konnte der SV am vergangenen Samstag den Auswärts-Bock umstoßen und mit dem 3:1 bei den ebenfalls hoch gehandelten Sportfreunden Bundenthal erstmals Zählbares aus der Fremde mitbringen.

Für Scherer, der personell aus dem Vollen schöpfen kann, wenn niemand kurzfristig ausfällt, ist alles nur eine Momentaufnahme. Seine Truppe hat aktuell einen Lauf, konnte die leichten Fehler aus den ersten Saisonpartien abstellen. Umgekehrt sah es zuletzt beim TSC Zweibrücken aus. „Wir wissen, dass sie ganz anders auftreten können, wenn ihre Unterschiedsspieler wieder dabei sind. Aber das können sie dann eine Woche später tun“, sagt der 36-Jährige mit Augenzwinkern. Die Hoffnung, den Heimweg nicht mit leeren Händen antreten zu müssen, ist bei der Elf vom Felsen groß. „Aber um sie zu schlagen, muss bei uns alles klappen, und wir müssen über 90 Minuten an unsere Grenzen gehen“, sagt der Coach.





