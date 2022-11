Lizenzbedingung Rasenheizung? NOFV unterstützt Babelsberg 03 Über den Antrag bezüglich einer Abschaffung der Vorgabe wird auf dem Verbandstag abgestimmt

Nächste Hürde geschafft: der Antrag des SV Babelsberg 03, die Rasenheizung als verpflichtendes Lizenzelement aus den Vorgaben zu entnehmen, erhielt auch beim NOFV Zustimmung und wird nun an den DFB weitergeleitet.

Vor einigen Wochen hat der SV Babelsberg 03 den Antrag „Rasenheizung abschaffen/Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Fußball ernst nehmen“ eingebracht. Bislang konnte der Vorstoß 39.000 Stimmen per Unterschrift gewinnen. Auf dem Verbandstag des NOFV wurde dem Verein weitere Zustimmung zugesagt. In einer Abstimmung erhielt der Antrag mit 80 Ja-Stimme eine große Mehrheit und wird nun an den DFB weitergeleitet.