Lizenz-Verzicht: 1. FC Düren steigt aus der Regionalliga West ab

Es sind turbulente Zeiten in der Regionalliga West. Der Aufschrei nach dem Rückzug von Türkspor Dortmund im März war schon groß, doch dann überschlugen sich die Ereignisse am laufenden Band. Seit dem 1. April steckt der KFC Uerdingen in seiner fünften Insolvenz, beim 1. FC Düren läuft parallel ein Insolvenzeröffnungsverfahren. Während in Uerdingen am Dienstag der Stecker nun offiziell gezogen wurde, wird in Düren erstmal noch gespielt. Ende März kündigten Profi-Kader und Trainerteam fristlos, seither spielt die U23 aus der Landesliga verstärkt mit einigen bis dato vereinslosen Akteuren in der Regionalliga.