 2026-04-20T12:45:22.080Z

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Lizenz unter Auflagen: SV Meppen erhält grünes Licht für die 3. Liga

Verein sieht Anforderungen als erfüllbar und richtet Fokus auf den Aufstiegskampf

von red · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Regionalliga Nord
SV Meppen

Der SV Meppen hat im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens eine wichtige Hürde genommen: Für den Fall eines sportlichen Aufstiegs erhält der Verein die Lizenz für die 3. Liga – allerdings unter Auflagen.

Die im Verfahren formulierten Bedingungen werden beim SV Meppen als realistisch und umsetzbar bewertet. Innerhalb des Vereins herrscht Zuversicht, die geforderten Maßnahmen fristgerecht zu erfüllen und damit die Voraussetzungen für eine Teilnahme am Drittligabetrieb zu schaffen.

Planungssicherheit für den Saisonendspurt

Die Entscheidung sorgt vor allem für Klarheit in einer entscheidenden Phase der Saison. Mit der erteilten Lizenz – wenn auch unter Auflagen – kann sich der Verein nun vollständig auf die sportlichen Ziele konzentrieren. Der Fokus liegt damit klar auf dem Wettbewerb und dem möglichen Aufstieg.

Intern wird die Entscheidung entsprechend positiv aufgenommen. Sie gilt als wichtiger Schritt, um die strukturellen Voraussetzungen für höhere Aufgaben zu sichern und gleichzeitig den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen.