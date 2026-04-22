Lizenz unter Auflagen: SV Meppen erhält grünes Licht für die 3. Liga

Die im Verfahren formulierten Bedingungen werden beim SV Meppen als realistisch und umsetzbar bewertet. Innerhalb des Vereins herrscht Zuversicht, die geforderten Maßnahmen fristgerecht zu erfüllen und damit die Voraussetzungen für eine Teilnahme am Drittligabetrieb zu schaffen.

Planungssicherheit für den Saisonendspurt

Die Entscheidung sorgt vor allem für Klarheit in einer entscheidenden Phase der Saison. Mit der erteilten Lizenz – wenn auch unter Auflagen – kann sich der Verein nun vollständig auf die sportlichen Ziele konzentrieren. Der Fokus liegt damit klar auf dem Wettbewerb und dem möglichen Aufstieg.