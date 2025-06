Lizenz erhalten

Der TSV Weilimdorf erhält auch für die Spielzeit 2025/26 der Futsal-Bundesliga die Lizenz des DFB. Das gab der Verband vorbehaltlich zweier Formalien bekannt, die Weilimdorf noch nachreichen muss. Damit steht auch der kommenden Saison in der höchsten deutschen Spielklasse nichts im Wege.

Bis es mit der Futsal-Bundesliga dann aber wieder losgeht, dauert es noch ein wenig. Am 06. und 07. September 2025 rollt der Ball in den Bundesliga-Hallen wieder. Für den TSV geht es aber schon eine Woche vorher los: vom 27. bis 30. August 2025 findet nämlich die Vorrunde der UEFA Futsal Champions League statt. Wo es für die deutschen Vertreter hingeht, das erfahren wir bei der Auslosung am 03. Juli im UEFA Headquarter in Nyon.