Livius Höckendorff entscheidet Kieler Derby für KMTV beim SVE Comet

Einziger Torschütze -Livius Höckendorff (Kieler MTV), Neuzugang vom Landesligisten SpVg Eidertal Molfsee, – Foto: Ismail Yesilyurt

Im Kieler Stadtderby hat der Kieler MTV einen knappen, aber letztlich verdienten 1:0 (1:0)-Auswärtserfolg beim SVE Comet Kiel eingefahren. Vor 140 Zuschauern bestimmten die Gäste im ersten Durchgang das Geschehen, während Comet nach dem Seitenwechsel überlegen agierte, sich für eine starke Vorstellung am Ende jedoch nicht belohnen konnte.

Die Gäste übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle und drängten die abwartenden Cometen in die eigene Hälfte. KMTV-Trainer Paul Musiol analysierte den ersten Durchgang wie folgt: „Grundlegend die ersten 45 Minuten waren wir, wie gesagt, spielbestimmend und machen das 1:0 nach einen schönen Freistoß.“ Den Treffer erzielte Livius Höckendorff in der 30. Minute, als er einen lang gezogenen Freistoß von Louis Reinicke am zweiten Pfosten im Fallen unter die Latte jagte.

Comets Neutrainer Nicklas Loose übte nach dem Spiel Selbstkritik an der taktischen Ausrichtung vor der Pause: „Erste Halbzeit haben wir das tiefer angehen lassen, defensiver. Dadurch hatte KMTV deutlich mehr Ballbesitz. Muss ich wahrscheinlich auf meine Kappe nehmen, dass wir das so haben angehen lassen und nicht schon etwas offensiver agiert haben.“

Kurz vor der Pause hatten die Gäste zudem die große Chance zum 0:2, als Louis Reinicke eine Hereingabe mit der Brust annahm und volley abschloss, doch SVE-Keeper Lukas Losch lenkte den Ball glänzend zur Ecke.

Comet drängt auf den Ausgleich – KMTV verteidigt den Vorsprung

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild komplett. Comet, dass im ersten Abschnitt von der Chancenanzahl in etwa auf Augenhöhe war, stellte taktisch um, schnürte den Gegner phasenweise hinten ein und kreierte eine Vielzahl an Torchancen. Loose blickte zurück: „Haben in der zweiten Halbzeit komplett umgestellt, haben das anders angegangen, haben über die kompletten fünfundvierzig Minuten hinweg KMTV hinten einschnüren können, mit Vielzahl an Torchancen aus dem Spiel heraus“.

Kein Spielglück für Elf von Nicklas Loose

Trotz bester Möglichkeiten durch Houari Messaoudi und einer starken Parade von KMTV-Torhüter Nils Warschau hielt die Gäste-Defensive stand. Da die Musiol-Elf in der Schlussphase ihre Konterchancen zur Vorentscheidung ungenutzt ließ, blieb es beim knappen Auswärtssieg. Während Paul Musiol erleichtert drei Punkte mitnahm und das anstehende Duell gegen Kilia Kiel II ins Visier nahm, trauerte Loose den vergebenen Möglichkeiten nach: „.Und haben dann, ja leider nicht das Spielglück auf unserer Seite, wie auch letzte Woche gegen Bosau, dass wir uns dann mindestens einen Punkt ergattern, weil der auf jeden Fall aufgrund der zweiten Halbzeit mehr als verdient war.“

Am kommenden Dienstag beim MTV Dänischenhagen kann der neuformierte Landesligaabsteiger wieder auf die Jagd nach Punkten gehen. „Aber alles in allem sehr, ja, im Endeffekt dann unglücklich, dass wir jetzt mit null Punkten dastehen, obwohl wir in zwei Spielen eine starke Leistung gezeigt haben. Vor allen Dingen eine überragende Moral der Jungs, dann wieder zurückzukommen nach Rückstand und quasi bis zur letzten Sekunde um alles kämpfen, um alles fighten. Also das machen wir sehr gut und jetzt müssen wir einfach unsere gute Leistung, und so ist es dann leider, es ist dann letztlich ein Ergebnissport, müssen wir unsere gute Leistung dann in den kommenden Spielen dann auch in die entsprechenden Ergebnisse auf unsere Seite ummünzen.“

Paul Musiol hatte ein glückliches, aber letztlich verdientes 1:0 gesehen. „Ja, Comet hat gut verteidigt in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatten die mehr vom Spiel. Aber das letzte Drittel nicht ganz explosiv bespielt. Dennoch gute zweite Halbzeit des Gegners.“

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