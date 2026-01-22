Living on a Dream

SC Schwarz-Weiß Spandau 1953 II – Hertha BSC IV 1:4
Testspiel Winterpause 2025/2026
Sonntag, 18.01.2026 13.15 Uhr
37 Zuschauer
Sportanlage im Spektefeld KR
Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe. Aber ich darf mich seit dem 1.1.2026 Mitarbeiter von Hertha BSC nennen. (Live your dreams, Baby)
Es ist zwar „nur“ ein Minijob, trotzdem könnte ich kaum glücklicher sein. Zu diesem Job gehört es, sich mit diversen Abteilungs- und Übungsleitern regelmäßig auszutauschen. Dafür wurde eine WhatsApp-Gruppe gegründet, in die alle möglichen Infos reingefeuert werden können.
Und so saß ich am 17.01.26 auf einer Geburtstagsfeier zum 40. Schlüpftag (Gott, wie alt werden Menschen eigentlich) und erhielt über besagte WhatsApp-Gruppe die Info, dass Hertha IV am Sonntag bei Schwarz-Weiß Spandau II testen würde. Das Spiel stand eigentlich als „abgesagt“ im Internet, doch der BFV hatte die geltende Generalabsage kurzfristig aufgehoben.
Das war auf mehreren Ebenen spannend für mich, denn ich wohne nicht weit weg von der Spielstätte der Spandauer, ich kenne bei der zweiten Mannschaft einige Ex-Hertaner, die ich gerne wiedersehen wollte, und ich konnte meinem neuen Job direkt am Platz frönen.
Also wurde der Plan, am Sonntag einfach zu chillen, gecancelt, und es ging ins Spektefeld, Heimat des SC Schwarz-Weiß Spandau 1953.
Aufgrund der frostigen Temperaturen nahm ich für den kurzen Weg das Auto und parkte die Karre direkt neben dem Kunstrasen, auf den die Teams gerade aufliefen.
Natürlich hatte ich ein bisschen auf den Rasenplatz gehofft. Aber dass das Utopie war, war mir schon klar. Warum sollte ein Testspiel der zweiten Mannschaft dort steigen, wenn nicht mal die Erste dort Punktspiele absolviert?
Am Stankett traf ich auf Leo, seines Zeichens Verantwortlicher der Fußballmannschaften innerhalb des Hertha BSC e.V., und eine fachmännische Diskussion begann.
Es ist schön, dass mit Leo im Vorstand des e.V. und Ferro im Präsidium zwei ehemalige Kicker der Ama Zwee nun im Verein etwas zu sagen haben. Das kann und wird den Hertha-Mannschaften auf jeden Fall zugutekommen.
Ein ehemaliger Ama-Zwee-Akteur, nämlich unser ehemaliger Coach German, saß heute auf der Bank der Gastgeber und konnte sich nach knapp 20 Minuten über das 1:0 seiner Mannschaft freuen. Der Gegentreffer ärgerte mich zwar, aber ich freute mich auch für unseren ehemaligen Trainer. Er leistet hier einen wirklich guten Job und hat aus dem Nichts eine wirklich gute Truppe geformt.
Im zweiten Durchgang setzte sich dann aber die Klasse der Hertha trotzdem durch, und beim Stande von 1:1 sorgte ausgerechnet ein Foul des Ex-Hertha-Spielers Karim für einen Elfmeter, den Hertha sicher verwandelte. Dann folgten noch zwei Treffer der Blau-Weißen, und das Spiel war vorbei.
Ich hielt noch einen kurzen Plausch mit dem Hertha-Coach, ehe es schnell nach Hause ging.
Eine Party und ein Fußballspiel am Wochenende sind halt wirklich anstrengend für jemanden, der nun 40 ist.
Ha Ho He
Der Kutten König