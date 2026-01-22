Living on a Dream

– Foto: Jörn Kutschmann

SC Schwarz-Weiß Spandau 1953 II – Hertha BSC IV 1:4 Testspiel Winterpause 2025/2026 Sonntag, 18.01.2026 13.15 Uhr 37 Zuschauer Sportanlage im Spektefeld KR

Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe. Aber ich darf mich seit dem 1.1.2026 Mitarbeiter von Hertha BSC nennen. (Live your dreams, Baby)

Es ist zwar „nur“ ein Minijob, trotzdem könnte ich kaum glücklicher sein. Zu diesem Job gehört es, sich mit diversen Abteilungs- und Übungsleitern regelmäßig auszutauschen. Dafür wurde eine WhatsApp-Gruppe gegründet, in die alle möglichen Infos reingefeuert werden können. Und so saß ich am 17.01.26 auf einer Geburtstagsfeier zum 40. Schlüpftag (Gott, wie alt werden Menschen eigentlich) und erhielt über besagte WhatsApp-Gruppe die Info, dass Hertha IV am Sonntag bei Schwarz-Weiß Spandau II testen würde. Das Spiel stand eigentlich als „abgesagt“ im Internet, doch der BFV hatte die geltende Generalabsage kurzfristig aufgehoben.

Das war auf mehreren Ebenen spannend für mich, denn ich wohne nicht weit weg von der Spielstätte der Spandauer, ich kenne bei der zweiten Mannschaft einige Ex-Hertaner, die ich gerne wiedersehen wollte, und ich konnte meinem neuen Job direkt am Platz frönen. Also wurde der Plan, am Sonntag einfach zu chillen, gecancelt, und es ging ins Spektefeld, Heimat des SC Schwarz-Weiß Spandau 1953.

Aufgrund der frostigen Temperaturen nahm ich für den kurzen Weg das Auto und parkte die Karre direkt neben dem Kunstrasen, auf den die Teams gerade aufliefen.