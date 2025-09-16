Liveticker zum Nachlesen: Wiedenbrück und Bochum trennen sich torlos

Zum Auftakt des 8. Spieltags treffen sich am Dienstagabend der SC Wiedenbrück und der VfL Bochum II zum Kellerduell. FuPa Westfalen berichtet im ausführlichen Liveticker.
Außerdem könnte der FC Gütersloh zumindest für eine Nacht Platz 1 übernehmen. Voraussetzung ist ein Sieg bei Drittliga-Absteiger Borussia Dortmund II.
Zu den Livetickern:
SC Wiedenbrück – VfL Bochum II 0:0
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Christian Stabenau (67. Mats Brune), Joel Udelhoven, Nikola Aracic, Daniel Sanchez Ruiz Diaz, Saban Kaptan, Benjamin Friesen (89. Matvey Obolkin), Fabio Riedl (67. Joschka Kroll), Konstantin Gerhardt, Sebastian Mai (74. Dimitrios Touratzidis), Marlon Lakämper (74. Davud Tuma) - Trainer: Sascha Mölders
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Niko Bozickovic, Daniel Hülsenbusch, Jamil Najjar, Jaden Korzynietz (83. Nicolas Abdat), Benjamin Dreca (66. Henri Matter), Lennart Koerdt (66. Jonathan Akaegbobi), Niklas Jahn (83. Lirim Jashari), Vahidin Turudija, Ben Heuser, Luis Hartwig - Trainer: Heiko Butscher
Schiedsrichter: Fabian Kiehl - Zuschauer: 313
Borussia Dortmund II – FC Gütersloh 2:1
Borussia Dortmund II: Marcel Johnen, Ben Hüning, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Antonio Fóti, Ayman Azhil, Tony Reitz, Jordi Paulina (53. Bennedikt Wüstenhagen), Babis Drakas, Ousmane Diallo (85. Arne Wessels), Joseph Boyamba (85. Ismael Mansaray) - Trainer: Daniel Rios
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke (86. Henri Bollmann), David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Björn Rother, Jan-Lukas Liehr, Luis Frieling (58. Sandro Reyes), Julius Langfeld (66. Niklas Frese) - Trainer: Julian Hesse
Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn) - Zuschauer: 1296
Tore: 1:0 Ben Hüning (50.), 1:1 Patrik Twardzik (69.), 2:1 Babis Drakas (73.)
SC Fortuna Köln – 1. FC Bocholt 1:1
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Robin Afamefuna, Kevin Brechmann (93. Younes Derbali), David Haider, Tom Geerkens (86. Kian Hekmat), Rafael Garcia (75. Jonas Michelbrink), Nico Thier (75. Luca Majetic), Adrian Stanilewicz, Enzo Wirtz (86. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui - Trainer: Matthias Mink
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Philipp Hanke, Julian Riedel, Jeff Mensah, Jonas Carls (93. Aaron Bayakala), Jan Holldack (81. Nicolas Hirschberger), Maximilian Adamski, Marvin Lorch (93. Maik Amedick), Johannes Dörfler (68. Patrick Kurzen), Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 2379
Tore: 0:1 Jonas Carls (13.), 1:1 Luca Majetic (90.+8)
Gelb-Rot: Maximilian Adamski (67./1. FC Bocholt/Wiederholtes Faul)
Gelb-Rot: Adrian Stanilewicz (70./SC Fortuna Köln/Faul)