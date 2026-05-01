Liveticker zum Nachlesen: Wattenscheid vs. Rhynern endet torlos

Es ist das dritte Duell der beiden Oberliga-Top-Teams in der laufenden Spielzeit. Das Hinspiel endete 2:2-unentschieden. Im Westfalenpokal setzte sich die SG zuhause mit 2:1 durch. – Foto: Maik Matheus | SGW09

In der vorgezogenen Partie des 34. Spieltags stehen sich die SG Wattenscheid 09 und der SV Westfalia Rhynern gegenüber. Beide thronen punktgleich an der Spitze, wobei Rhynern eine Partie weniger absolviert hat und ein um zwei Tore besseres Torverhältnis besitzt. Das Interesse ist seit Tagen groß, es werden bis zu 3.000 Zuschauer im Lohrheidestadion erwartet.

Es geht für beide nicht nur um den Aufstieg in die Regionalliga West, sondern auch um den Einzug in den DFB-Pokal. Dafür qualifiziert sich in der laufenden Spielzeit der Meister der Oberliga Westfalen.

Das Medienteam der SG berichtet wie immer im ausführlichen Liveticker. Seid am heutigen Feiertag dabei und verfolgt das Spitzenspiel hautnah.