Liveticker zum Nachlesen: Wattenscheid vs. Rhynern endet torlos

In der vorgezogenen Partie des 34. Spieltags stehen sich die SG Wattenscheid 09 und der SV Westfalia Rhynern gegenüber. Beide thronen punktgleich an der Spitze, wobei Rhynern eine Partie weniger absolviert hat und ein um zwei Tore besseres Torverhältnis besitzt. Das Interesse ist seit Tagen groß, es werden bis zu 3.000 Zuschauer im Lohrheidestadion erwartet.
Es geht für beide nicht nur um den Aufstieg in die Regionalliga West, sondern auch um den Einzug in den DFB-Pokal. Dafür qualifiziert sich in der laufenden Spielzeit der Meister der Oberliga Westfalen.
Das Medienteam der SG berichtet wie immer im ausführlichen Liveticker. Seid am heutigen Feiertag dabei und verfolgt das Spitzenspiel hautnah.
SG Wattenscheid 09 – Westfalia Rhynern 0:0
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Mike Lewicki (88. Jermaine Jann), Berkan Firat (75. Serhat Kacmaz), Steve Tunga, Ilias Anan (65. Nils da Costa Pereira), Robert Tochukwu Nnaji, Kevin Schacht - Co-Trainer: Florian Bartel - spielender Co-Trainer: Nico Buckmaier
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Connor Mc Leod, Wladimir Wagner, Johannes Thiemann (74. Georges Arthur Baya Baya), Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Sina Diekmann (SG Deensen/Arholzen) - Zuschauer: 3178
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