Liveticker zum Nachlesen: Uerdingen nur 1:1 gegen 1. FC Kleve

Der KFC Uerdingen darf jetzt nichts mehr liegenlassen. – Foto: Sven Hanisch

Hat der KFC Uerdingen noch eine Chance auf den Aufstieg in die Regionalliga West? Rechnerisch selbstverständlich, und um diese zu wahren, darf in den drei noch verbleibenden Partien der Oberliga Niederrhein wohl kein einziger Punkt mehr abgegeben werden, sind doch drei Zähler auf den VfB Hilden und vier auf Ratingen 04/19 aufzuholen. Ehe es an den beiden letzten Spieltagen der Saison gegen den TSV Meerbusch und den VfL Jüchen-Garzweiler geht, kommt am Sonntag um 15 Uhr zunächst einmal der 1. FC Kleve in die Grotenburg.

Die Parallele zwischen den beiden Parteien dürfte wohl darin liegen, dass auch die Gäste von Trainer Umut Akpinar sich eigentlich kaum noch Punktverluste erlauben dürfen. Bleibt es bei drei Oberliga-Absteigern, fehlt den Gästen aktuell nur ein Zähler auf den FC Büderich, doch sollte die Rettung erst auf Platz 14 erfolgen, sind zum 1. FC Monheim aktuell drei Zähler zu überbrücken. Die Bedeutung des Spiels kann eigentlich auf beiden Seiten kaum zu hoch eingeschätzt werden.

Im Hinspiel wussten die Klever immerhin zu überraschen. Vor 1000 Zuschauern gab es ein 1:0 gegen den KFC, den Treffer des Tages erzielte Nermin Badnjevic per Foulelfmeter. Das würden die Klever gerne noch einmal so mitnehmen, doch der KFC wird nach dem 1:6 bei der SpVg Schonnebeck vor Wochenfrist alles auf Wiedergutmachung setzen.