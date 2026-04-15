Liveticker zum Nachlesen: SVS schlägt RWA - Clarholz im Pokal raus

Einlauf im Ahlener Wersestadion. – Foto: Softik Miller

Die abstiegsgefährdeten Wersekicker kommen nach dem Winterumbruch immer besser in Form und feierten höchst erfolgreiche "Osterferien". Drei Siege, 7:2 Tore. So soll es am heutigen Abend gegen den Keller-Rivalen SV Schermbeck weitergehen, der im Falle einer Niederlage auf einen Abstiegsplatz abrutschen würde.

Außerdem werden sieben Kreispokalfinalisten gesucht. Die Oberligisten Victoria Clarholz und TuS Hiltrup sind im Einsatz. Mit Spannung wird auch nach Herne geschaut, wo sich die Westfalenligisten SpVgg Horsthausen und Wacker Obercastrop gegenüber stehen.

FuPa Westfalen ist vielfach im Liveticker dabei. Aus dem Ahlener Wersestadion berichtet Softik Miller ausführlich.