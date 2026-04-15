 2026-04-15T12:16:22.084Z

Allgemeines

Liveticker zum Nachlesen: SVS schlägt RWA - Clarholz im Pokal raus

Oberliga-Nachholspiel und sieben Kreispokal-Halbfinalpartien

von red · Gestern, 17:30 Uhr · 0 Leser
Einlauf im Ahlener Wersestadion.
Einlauf im Ahlener Wersestadion. – Foto: Softik Miller

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Die abstiegsgefährdeten Wersekicker kommen nach dem Winterumbruch immer besser in Form und feierten höchst erfolgreiche "Osterferien". Drei Siege, 7:2 Tore. So soll es am heutigen Abend gegen den Keller-Rivalen SV Schermbeck weitergehen, der im Falle einer Niederlage auf einen Abstiegsplatz abrutschen würde.

Außerdem werden sieben Kreispokalfinalisten gesucht. Die Oberligisten Victoria Clarholz und TuS Hiltrup sind im Einsatz. Mit Spannung wird auch nach Herne geschaut, wo sich die Westfalenligisten SpVgg Horsthausen und Wacker Obercastrop gegenüber stehen.

FuPa Westfalen ist vielfach im Liveticker dabei. Aus dem Ahlener Wersestadion berichtet Softik Miller ausführlich.

>>> AKTUALISIEREN

Gestern, 19:30 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
1
3
Abpfiff

Rot Weiss Ahlen – SV Schermbeck 1:3
Rot Weiss Ahlen: Lukas van Ingen, Kilian Hornbruch, Bruno Soares, Emro Curic (69. Ben Binyamin), Oktay Dal, Fabian Holthaus, Gianluca Di Vinti, Jan Holldack (69. Gideon Guzy), Aaron Osei Bonsu (22. Tim Breuer), Bernad Gllogjani (83. Davin Wöstmann), Marc Heider (79. Keleb Nwubani) - Trainer: Marcel Stöppel
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel (68. Tolga Özdemir), Lennart Bollenberg, Berkant Gedikli, Kingsley Marcinek (40. Kerem Sengün), Kasper Harbering, Marvin Grumann (83. Miles Grumann), Eren Özat, Venis Uka (70. Christopher Stöhr), Jamal El Mansoury (64. Mustafa Gürpinar) - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Yannick Sager (Dortmund) - Zuschauer: 408
Tore: 0:1 Jamal El Mansoury (16. Foulelfmeter), 1:1 Marc Heider (18.), 1:2 Berkant Gedikli (55.), 1:3 Kasper Harbering (60.)
Rot: Bruno Soares (14./Rot Weiss Ahlen/Notbremse)
Gelb-Rot: Gianluca Di Vinti (60./Rot Weiss Ahlen/)

Gestern, 18:30 Uhr
FC Kaunitz
FC KaunitzFC Kaunitz
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
2
1
Abpfiff

FC Kaunitz (WL) – Victoria Clarholz (OL) 2:1
Tore: 1:0 Fabio Kristkowitz (21.), 1:1 Philpp Lamkemeyer (42.), 2:1 Fabio Kristkowitz (90.+5 Foulelfmeter)

Gestern, 19:30 Uhr
Werner SC
Werner SCWerner SC
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
1
4
Abpfiff

Werner SC (LL) – TuS Hiltrup (WL) 1:4
Tore: 0:1 Steffen Happe (21. Eigentor), 1:1 Finn Drücker (58.), 1:2 Jonas Weißen (60.), 1:3 Finn Lenze (65.), 1:4 Finn Lenze (83.)

Gestern, 19:00 Uhr
Germania Salchendorf
Germania SalchendorfGermania Salchendorf
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
2
4
Abpfiff

Germania Salchendorf (LL) – TuS Erndtebrück (WL) 2:4
Tore: 0:1 Lars Schardt (9.), 1:1 Tim Luca Zimpel (18.), 1:2 Shion Ueno (41.), 1:3 Lars Schardt (42.), 2:3 Jan-Philipp Gelber (57.), 2:4 Lars Schardt (71.)

Gestern, 19:15 Uhr
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
6
3
Abpfiff
+Video

SpVgg Horsthausen (WL) – Wacker Obercastrop (WL) 6:3
Tore: 1:0 Ali Al Hussein (1.), 2:0 Toni Anto Petrovic (3.), 3:0 Mahmud Siala (10.), 3:1 Elvis Shala (16.), 4:1 Abid Yanik (42.), 5:1 Mahmud Siala (47.), 5:2 Elvis Shala (60.), 6:2 Mahmud Siala (69.), 6:3 Lance Karl Demski (89.)

Gestern, 19:30 Uhr
TuS Hoberge-Uerentrup
TuS Hoberge-UerentrupTuS Hoberge
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
4
6
Abpfiff

TuS Hoberge-Uerentrup (KLB) – SC Peckeloh (WL) 4:6
Tore: 1:0 Stavros Andreadis (7.), 1:1 Ekin Zan (10.), 2:1 Dejan Delic (25. Foulelfmeter), 3:1 Stavros Andreadis (57.), 3:2 Leandro Ricker-Rasteiro (60.), 4:2 Dejan Delic (70. Foulelfmeter), 4:3 Leandro Ricker-Rasteiro (74.), 4:4 Sergio Baris Gucciardo (77.), 4:5 Sergio Baris Gucciardo (90.+5), 4:6 Dimitrios Nemtsis (90.+7)

Gestern, 19:00 Uhr
SC RW Maaslingen
SC RW MaaslingenSC RW Maaslingen
TuS Petershagen/Ovenstädt
TuS Petershagen/OvenstädtPetersh/Oven
11
0
Abpfiff

SC RW Maaslingen (WL) – TuS Petershagen/Ovenstädt (KLA) 11:0
Tore: 1:0 Lukas Franzmeier (6.), 2:0 Magnus Giersdorff (11. Foulelfmeter), 3:0 Joel Waterbär (14.), 4:0 Paul-Joan Heineking (19.), 5:0 Joel Waterbär (33.), 6:0 Bastian Rode (50.), 7:0 Bastian Rode (53.), 8:0 Bastian Rode (63.), 9:0 Grigorijs Degtjarevs (78.), 10:0 Atakan Kurnaz (80.), 11:0 Faton Islamaj (84.)

Gestern, 19:30 Uhr
SG Massen
SG MassenSG Massen
SSV Mühlhausen
SSV MühlhausenSSV Mühlhausen
2
0
Abpfiff

SG Massen (BL) - SSV Mühlhausen (BL) 2:0
Tore: 1:0 Dominik Lepinski (47.), 2:0 Dominik Lepinski (90.)