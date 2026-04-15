Liveticker zum Nachlesen: SVS schlägt RWA - Clarholz im Pokal raus

Die abstiegsgefährdeten Wersekicker kommen nach dem Winterumbruch immer besser in Form und feierten höchst erfolgreiche "Osterferien". Drei Siege, 7:2 Tore. So soll es am heutigen Abend gegen den Keller-Rivalen SV Schermbeck weitergehen, der im Falle einer Niederlage auf einen Abstiegsplatz abrutschen würde.
Außerdem werden sieben Kreispokalfinalisten gesucht. Die Oberligisten Victoria Clarholz und TuS Hiltrup sind im Einsatz. Mit Spannung wird auch nach Herne geschaut, wo sich die Westfalenligisten SpVgg Horsthausen und Wacker Obercastrop gegenüber stehen.
FuPa Westfalen ist vielfach im Liveticker dabei. Aus dem Ahlener Wersestadion berichtet Softik Miller ausführlich.
Rot Weiss Ahlen – SV Schermbeck 1:3
Rot Weiss Ahlen: Lukas van Ingen, Kilian Hornbruch, Bruno Soares, Emro Curic (69. Ben Binyamin), Oktay Dal, Fabian Holthaus, Gianluca Di Vinti, Jan Holldack (69. Gideon Guzy), Aaron Osei Bonsu (22. Tim Breuer), Bernad Gllogjani (83. Davin Wöstmann), Marc Heider (79. Keleb Nwubani) - Trainer: Marcel Stöppel
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel (68. Tolga Özdemir), Lennart Bollenberg, Berkant Gedikli, Kingsley Marcinek (40. Kerem Sengün), Kasper Harbering, Marvin Grumann (83. Miles Grumann), Eren Özat, Venis Uka (70. Christopher Stöhr), Jamal El Mansoury (64. Mustafa Gürpinar) - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Yannick Sager (Dortmund) - Zuschauer: 408
Tore: 0:1 Jamal El Mansoury (16. Foulelfmeter), 1:1 Marc Heider (18.), 1:2 Berkant Gedikli (55.), 1:3 Kasper Harbering (60.)
Rot: Bruno Soares (14./Rot Weiss Ahlen/Notbremse)
Gelb-Rot: Gianluca Di Vinti (60./Rot Weiss Ahlen/)
FC Kaunitz (WL) – Victoria Clarholz (OL) 2:1
Tore: 1:0 Fabio Kristkowitz (21.), 1:1 Philpp Lamkemeyer (42.), 2:1 Fabio Kristkowitz (90.+5 Foulelfmeter)
Werner SC (LL) – TuS Hiltrup (WL) 1:4
Tore: 0:1 Steffen Happe (21. Eigentor), 1:1 Finn Drücker (58.), 1:2 Jonas Weißen (60.), 1:3 Finn Lenze (65.), 1:4 Finn Lenze (83.)
Germania Salchendorf (LL) – TuS Erndtebrück (WL) 2:4
Tore: 0:1 Lars Schardt (9.), 1:1 Tim Luca Zimpel (18.), 1:2 Shion Ueno (41.), 1:3 Lars Schardt (42.), 2:3 Jan-Philipp Gelber (57.), 2:4 Lars Schardt (71.)
SpVgg Horsthausen (WL) – Wacker Obercastrop (WL) 6:3
Tore: 1:0 Ali Al Hussein (1.), 2:0 Toni Anto Petrovic (3.), 3:0 Mahmud Siala (10.), 3:1 Elvis Shala (16.), 4:1 Abid Yanik (42.), 5:1 Mahmud Siala (47.), 5:2 Elvis Shala (60.), 6:2 Mahmud Siala (69.), 6:3 Lance Karl Demski (89.)
TuS Hoberge-Uerentrup (KLB) – SC Peckeloh (WL) 4:6
Tore: 1:0 Stavros Andreadis (7.), 1:1 Ekin Zan (10.), 2:1 Dejan Delic (25. Foulelfmeter), 3:1 Stavros Andreadis (57.), 3:2 Leandro Ricker-Rasteiro (60.), 4:2 Dejan Delic (70. Foulelfmeter), 4:3 Leandro Ricker-Rasteiro (74.), 4:4 Sergio Baris Gucciardo (77.), 4:5 Sergio Baris Gucciardo (90.+5), 4:6 Dimitrios Nemtsis (90.+7)
SC RW Maaslingen (WL) – TuS Petershagen/Ovenstädt (KLA) 11:0
Tore: 1:0 Lukas Franzmeier (6.), 2:0 Magnus Giersdorff (11. Foulelfmeter), 3:0 Joel Waterbär (14.), 4:0 Paul-Joan Heineking (19.), 5:0 Joel Waterbär (33.), 6:0 Bastian Rode (50.), 7:0 Bastian Rode (53.), 8:0 Bastian Rode (63.), 9:0 Grigorijs Degtjarevs (78.), 10:0 Atakan Kurnaz (80.), 11:0 Faton Islamaj (84.)
SG Massen (BL) - SSV Mühlhausen (BL) 2:0
Tore: 1:0 Dominik Lepinski (47.), 2:0 Dominik Lepinski (90.)