Liveticker zum Nachlesen: SVR verliert wichtiges Heimspiel gegen Köln

Der SV Rödinghausen steckt nach zehn Jahren erstmals wieder im Abstiegskampf der vierthöchsten Spielklasse. Neu-Coach Dennis da Silva Felix steht unter Druck. Geschäftsführer Sport Alexander Müller machte unter der Woche deutlich: "Dennis weiß natürlich auch, dass das ein Ergebnissport ist. Wir brauchen Punkte und müssen zusehen, dass wir die Kurve bekommen. Aber in den letzten Wochen zeigt zumindest die Formkurve nach oben."
Ob dies so ist, wird sich zeigen. Nach Erfolgen gegen Velbert und Bocholt gab es zuletzt wieder zwei unglückliche Pleiten gegen Dortmund II und Schalke II. In beiden Partien gerieten die Ostwestfalen erst in der Schlussphase auf die Verliererstraße, so dass derzeit lediglich Platz 15 zu Buche steht.
SV Rödinghausen – 1. FC Köln II 2:3
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Leon Tia, Viktor Miftaraj (46. Tim Corsten), Manuel Reutter, Mattis Rohlfing (89. Noah-Henry Köse), Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Leonard Köhler (47. Simon Breuer), Julian Schwermann (46. Marius Bauer), Abdul Fesenmeyer (89. Niklas Burlage), Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix
1. FC Köln II: Luis Hauer, Yannick Mausehund, Marvin Ajani, Luc Dabrowski, Cenny Neumann (88. Artem Belousov), Mikail Özkan (66. Luca Lechner), Patrik Kristal, Luca Dürholtz (87. Etienne Borie), Bernie Lennemann (87. Luiz Labenz), Safyan Touré (66. Nilas Yacobi), Sargis Adamyan - Trainer: Evangelos Sbonias
Schiedsrichter: Marcel Benkhoff
Tore: 0:1 Safyan Touré (28.), 1:1 Abdul Fesenmeyer (57.), 2:1 Eduard Probst (85.), 2:2 Luiz Labenz (88.), 2:3 Luca Lechner (90.+1)