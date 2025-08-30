Liveticker zum Nachlesen: SVL schlägt Türkspor und behauptet Platz 1

In der Liebelt-Arena ist Regionalliga-Absteiger Türkspor Dortmund zu Gast.
FuPa Westfalen berichtet im ausführlichen Liveticker.
Zum Liveticker:
SV Lippstadt 08 – Türkspor Dortmund 2:0
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi (49. Tom Kocielnik), Nils Köhler, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, David Dören (84. Seungyoung Lee), Nico Jan Böll (80. Shayan Sadeghi), Max Kamann, Iker Luis Kohl, Gentrit Muja - Trainer: Felix Bechtold
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Pascal Kubina (57. David Belenzada), Amed Öncel (76. Anil Özgen), Serdar Bingöl (75. Ilyas Khattari), Mats Brämer, Ömer Akman (67. Brayan Sosa), Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan (84. Joel Westheide), Oguzhan Kefkir, Sezer Toy, Bernad Gllogjani - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 David Dören (47.), 2:0 Iker Luis Kohl (50.)