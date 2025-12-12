Liveticker zum Nachlesen: SVL gleicht in Nachspielzeit gegen SGW aus

Vor einer zu erwartenden großen Kulisse empfängt der SV Lippstadt im letzten Spiel des Jahres den Spitzenreiter SG Wattenscheid 09.
Das Medienteam der SGW berichtet ausführlich aus der Lippstädter Liebelt-Arena.
Zum Liveticker:
SV Lippstadt 08 – SG Wattenscheid 09 2:2 (1:1)
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Nils Köhler, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Cinar Sansar, Maximilian Franke (42. Simon Kötter), Iker Luis Kohl (72. Nico Jan Böll), Fatih Ufuk, Gentrit Muja (72. David Dören), Nico Alexander Tübing - Trainer: Felix Bechtold
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu (67. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Tom Sindermann (80. Nico Buckmaier), Eduard Renke, Berkan Firat (67. Mike Lewicki), Steve Tunga, Ilias Anan (82. Atakan Uzunbas), Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann - Trainer: Christopher Pache
Tore: 0:1 Ilias Anan (32.), 1:1 Nico Alexander Tübing (38.), 1:2 Robert Tochukwu Nnaji (63.), 2:2 Lukas Wulf (90.+6)
Zuschauer: 1512
Bes. Vorkommnis: Nico Alexander Tübing (SV Lippstadt 08) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (79.)
Hinweis: Die für 19 Uhr angesetzte Partie begann mit 15 Minuten Verspätung wegen des hohen Zuschauerandrangs und war zur Pause wegen eines Flutlichtausfalls für ca. eine Stunde unterbrochen.