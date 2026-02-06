Liveticker zum Nachlesen: SG Wattenscheid kassiert erste Niederlage

von red · Heute, 18:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: Maik Matheus | SGW09

Zum Auftakt des 22. Spieltags erwartet Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 den SC Preußen Münster II am Freitagabend im Lohrheidestadion unter Flutlicht.

Das SG-Medienteam ist wie gewohnt auf FuPa im ausführlichen Liveticker dabei.