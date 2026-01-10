Liveticker zum Nachlesen: SG Wattenscheid 09 bezwingt FC Schalke 04 II

Der FC Schalke 04 II erwartet um 12 Uhr die SG Wattenscheid 09 auf dem Kunstrasenplatz am Parkstadion. Das Medienteam der SG ist wie gewohnt am Ball und wird für euch die Partie live auf FuPa tickern.
Zum Liveticker:
FC Schalke 04 II – SG Wattenscheid 09 0:1
FC Schalke 04 II: Faaris Yusufu, Magnus Rösner, Linus Weik, Max Hauswirth, Timothé Rupil, Yassin Ben Balla, Emil Zeil, Andri Buzolli, Aris Bayindir, Jean-Paul Ndiaye, Gerrit Wegkamp - Trainer: Jakob Fimpel
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Emirhan Hacioglu, Albin Thaqi (46. Joey Gabriel), Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat (46. Robert Tochukwu Nnaji), Steve Tunga, Laurenz Kegel (46. Serhat Kacmaz), Finn Wortmann (46. Ilias Anan), Atakan Uzunbas (46. Mike Lewicki), Jermaine Jann (46. Kevin Schacht) - Trainer: Christopher Pache
Tore: 0:1 Kevin Schacht (51.)