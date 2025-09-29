 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Softik Miller

Liveticker zum Nachlesen: SCP II kann lange Überzahl nicht nutzen

Regionalliga West, 10. Spieltag

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Borussia MG II
SC Paderborn 07 II

Der SC Paderborn 07 II hat am Montagnachmittag Borussia Mönchengladbach II zu Gast.

FuPa Westfalen berichtet im ausführlichen Liveticker.

Zum Liveticker:

Heute, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
1
1
Abpfiff

SC Paderborn 07 II – Borussia Mönchengladbach II 1:1 (1:1)
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, David Stamm, Tim Böhmer, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr, Jonah Sticker, Medin Kojic (46. Georg Ermolaev), Bennit Bröger, Marco Wörner, Stefano Marino - Trainer: Thomas Bertels
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Julian Korb, Lion Schweers, Tyler Meiser, Veit Stange, Charles Herrmann, Nico Vidic, Fritz Fleck, Yannick Michaelis, Jan Urbich - Trainer: Eugen Polanski - Trainer: Sascha Eickel
Tore: 1:0 Stefano Marino (4. Foulelfmeter), 1:1 Yannick Michaelis (26.)
Rot: Julian Korb (44./Borussia Mönchengladbach II, grobes Foulspiel)

>>> zur Live-Tabelle

Aufrufe: 029.9.2025, 15:00 Uhr
redAutor