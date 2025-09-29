Liveticker zum Nachlesen: SCP II kann lange Überzahl nicht nutzen

Der SC Paderborn 07 II hat am Montagnachmittag Borussia Mönchengladbach II zu Gast.
FuPa Westfalen berichtet im ausführlichen Liveticker.
Zum Liveticker:
SC Paderborn 07 II – Borussia Mönchengladbach II 1:1 (1:1)
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, David Stamm, Tim Böhmer, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr, Jonah Sticker, Medin Kojic (46. Georg Ermolaev), Bennit Bröger, Marco Wörner, Stefano Marino - Trainer: Thomas Bertels
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Julian Korb, Lion Schweers, Tyler Meiser, Veit Stange, Charles Herrmann, Nico Vidic, Fritz Fleck, Yannick Michaelis, Jan Urbich - Trainer: Eugen Polanski - Trainer: Sascha Eickel
Tore: 1:0 Stefano Marino (4. Foulelfmeter), 1:1 Yannick Michaelis (26.)
Rot: Julian Korb (44./Borussia Mönchengladbach II, grobes Foulspiel)