Liveticker zum Nachlesen: Schweden schlägt Tunesien klar

Kam erst zum Schluss, Schweden gewann auch seine Schnelligkeit: Anthony Elanga. – Foto: Paul Krier

Schweden hat sich im Gruppenspiel deutlich mit 5:1 gegen Tunesien durchgesetzt und dabei vor allem in der Offensive seine Klasse ausgespielt. Bereits früh brachte Yasin Ayari die Skandinavier in Führung, als er einen abgewehrten Ball aus rund 20 Metern kompromisslos unter die Latte jagte (7.).

Tunesien fand danach etwas besser ins Spiel und verkürzte in der 43. Minute durch Omar Rekik per Kopf nach einer Flanke von Hannibal Mejbri auf 1:2. Zuvor hatte Alexander Isak nach einem schnellen Konter bereits auf 2:0 erhöht (30.), vorbereitet von Viktor Gyökeres.

Nach der Pause übernahm Schweden endgültig die Kontrolle. Ein Ballverlust der Tunesier vor dem eigenen Strafraum leitete das 3:1 ein – Gyökeres vollendete nach Vorlage von Isak (60.). Tunesien fand kaum noch Antworten, während Schweden das Tempo weiter hochhielt.

In der Schlussphase sorgte Mattias Svanberg für die Entscheidung. Nach starker Vorarbeit von Isak erhöhte er auf 4:1 (84.). Kurz vor dem Ende setzte Ayari mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt zum 5:1 (90.+6), vorbereitet von Lucas Bergvall.

Schweden nutzte auch die Wechselphase effektiv, brachte frische Kräfte wie Elanga und kontrollierte die Partie bis zum Abpfiff souverän. Tunesien konnte nach dem Anschluss nicht mehr zurückschlagen und wurde in der zweiten Halbzeit klar dominiert.

Unterm Strich steht ein verdienter und deutlicher Sieg für Schweden, das vor allem offensiv mit Isak, Gyökeres und Ayari überzeugte und sich als effiziente und spielstarke Einheit präsentierte. (is)