Liveticker zum Nachlesen: Rödinghausen in Dringenberg ohne Gnade

Nach 25 Jahren überkreislicher Fußball, darunter sogar zwei Jahre in der Landesliga (2012-14), hat der SV Dringenberg einen Schlussstrich gezogen und sich in die Kreisliga B zurückgezogen.
Entsprechend ist Regionalligist SV Rödinghausen in der 1. Runde des Westfalenpokals der haushohe Favorit.
Bei FuPa Westfalen verpasst ihr im Liveticker kein Tor.
Zum Liveticker:
SV Dringenberg – SV Rödinghausen 0:22 (0:13)
SV Dringenberg: Yannik Gelhaus, Semir Hajdarevic, Nico Auge, Aron Brockhoff, Hannes Fieseler, Timo Hildebrandt, Marcel Ernst, Jannic Figge, Marcel Brune, Henning Auge, Cedric Falke - Trainer: Frank Ziegeroski
SV Rödinghausen: Lukas van Ingen, Cottrell Ezekwem, Alexander Höck (46. Lasse Zumdieck), Louis Hiepen, Ansgar Kuhlmann (46. Timon Kramer), Marius Bauer (46. Allan Firmino Dantas), Tim Schleinitz (46. Moritz Brasas), Mika Lehnfeld, Ben Klefisch, Cedric Euschen, Luis Frieling (46. Mikail Polat) - Trainer: Fabian Lübbers
Schiedsrichter: Tim Feldmann (Buke) - Zuschauer: 202
Tore: 0:1 Marius Bauer (3.), 0:2 Luis Frieling (4.), 0:3 Cottrell Ezekwem (8.), 0:4 Cottrell Ezekwem (10.), 0:5 Luis Frieling (14.), 0:6 Cedric Euschen (15.), 0:7 Luis Frieling (25.), 0:8 Cedric Euschen (28.), 0:9 Cedric Euschen (29.), 0:10 Luis Frieling (31.), 0:11 Luis Frieling (37.), 0:12 Cedric Euschen (43.), 0:13 Luis Frieling (45.), 0:14 Cedric Euschen (57.), 0:15 Cedric Euschen (58.), 0:16 Mika Lehnfeld (59.), 0:17 Cedric Euschen (64.), 0:18 Timon Kramer (68.), 0:19 Allan Firmino Dantas (73.), 0:20 Moritz Brasas (82.), 0:21 Ben Klefisch (87.), 0:22 Mikail Polat (89.)