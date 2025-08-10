Liveticker zum Nachlesen: Lotte verliert torreiche Partie gegen BVB II

Die Sportfreunde Lotte können mit einem Heimsieg zum Spitzentrio SC Paderborn 07 II, Fortuna Düsseldorf II und Borussia Mönchengladbach II aufschließen. Die Reserve des Bundesligisten Borussia Dortmund hat etwas dagegen und möchte den ersten Regionalliga-Dreier nach dem Abstieg einfahren, nachdem der Saisonstart mit nur einem Punkt durchwachsen verlaufen ist.
FuPa Westfalen begleitet die Partie im ausführlichen Liveticker.
Zum Liveticker:
Sportfreunde Lotte – Borussia Dortmund II 3:5 (2:3)
Sportfreunde Lotte: Ron Meyer, Denis Milic, Jonathan Riemer, Jonas Kehl, Luca Horn (60. Luca Kerkemeyer), Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch (67. Dino Bajric), Shkrep Stublla (67. Nazzareno Ciccarelli), Leon Demaj, Diamant Berisha (46. Marc Heider) - Trainer: Fabian Lübbers
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Patrick Göbel, Yannik Lührs, Ben Hüning, Michael Eberwein, Danylo Krevsun (46. David Lelle), Antonio Fóti, Tony Reitz, Babis Drakas, Ousmane Diallo (46. Joseph Boyamba), Bennedikt Wüstenhagen - Trainer: Mike Tullberg
Tore: 1:0 Leon Demaj (16.), 1:1 Bennedikt Wüstenhagen (27.), 1:2 Babis Drakas (34.), 2:2 Leon Demaj (38. Handelfmeter), 2:3 Yannik Lührs (43.), 3:3 Marc Heider (48.), 3:4 Luca Horn (59. Eigentor), 3:5 Bennedikt Wüstenhagen (63.)
Gelb-Rot: Jonathan Riemer (51./Sportfreunde Lotte/Wiederholtes Foul )
Besondere Vorkommnisse: Tony Reitz (Borussia Dortmund II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Ron Meyer (27.).