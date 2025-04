Liveticker zum Nachlesen: Lotte feiert ungefährdeten Sieg gegen Düren

Beim Ligarivalen SV Rödinghausen gelang der Einzug in das Finale des Westfalenpokals, in dem Drittligist DSC Arminia Bielefeld als Gegner wartet. Bleiben die Ostwestfalen unter den Top 4 der 3. Liga hat Lotte einen Platz im nächstjährigen DFB-Pokal schon sicher. Aus eigener Kraft würde aber auch der Titel "Bester westfälischer Regionalligist" in das Konzert der Großen führen. Im Fernduell mit dem einen Punkt besseren FC Gütersloh, der den 1. FC Bocholt zu Gast hat, trifft Lotte heute auf die "Casting-Truppe" des 1. FC Düren, die klarer Außenseiter ist.

Düren verlor am vergangenen Spieltag gegen den designierten Meister MSV Duisburg mit 0:6. Wie viele Tore können heute die Sportfreunde erzielen? FuPa Westfalen berichtet im ausführlichen Liveticker.