Konstantin Fries erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich gegen Spanien.
Konstantin Fries erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich gegen Spanien. – Foto: Julian Meusel

Liveticker zum Nachlesen: Kleinfeld-WM - So spannend war die Nacht

Der "Socca World Cup" findet zum zum ersten Mal in Amerika statt. Vom 29. November bis 7. Dezember kämpfen die 32 besten Teams der Welt in Cancun/Mexiko um den Titel des Kleinfeld-Weltmeisters 2025.

Nach der 0:3-Auftaktniederlage gegen die Ukraine und der äußerst unglücklichen Last-Minute-Pleite gegen Spanien braucht die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft Schützenhilfe, um noch in das Achtelfinale einziehen zu können.

Die Ukraine, die vermeintlich beste Mannschaft der Gruppe, muss Spanien schlagen (Anstoß 18 Uhr Ortszeit, 0 Uhr deutscher Zeit). Danach muss Deutschland gegen Kolumbien gewinnen (Anstoß 19 Uhr Ortszeit, 1 Uhr deutscher Zeit) und in der Endabrechnung ein besseres Torverhältnis als Spanien aufweisen. Für den schlechtesten Fall, dass Spanien nur mit einem Tor verliert, muss Deutschland Kolumbien mit mindestens drei Toren Unterschied besiegen. Verliert Spanien nicht, ist Deutschland vorzeitig raus!

Von beiden Partien wird FuPa ausführlich im Liveticker berichten. Zudem verlinken wir euch hier den Youtube-Stream der International Socca Federation sowie beim deutschen Spiel auch den Twitch-Stream des deutschen Kleinfeld-Fußball-Verbands.

Socca World Cup, Gruppe G, 3. Spieltag
Kolumbien – Deutschland 1:7
Deutschland: Lukas Betz, Leevi Andreß - Tobias Haitz, Dominik Ammon, Sven Wurm, Jacob Göker, Hischem Metidji, Konstantin Fries, Amar Cekic, Yannick Zierden, Benedict Chandra, Halil Ibrahim Yilmaz, Ilias Anan - Trainer: Marc Müller - Trainer: Malte Froehlich
Tore: 0:1 (5. Eigentor), 0:2 Benedict Chandra (8.), 0:3 Halil Ibrahim Yilmaz (12.), 0:4 Tobias Haitz (20.+1), 0:5 Hischem Metidji (21.), 1:5 (28.), 1:6 Konstantin Fries (29.), 1:7 Amar Cekic (34.)

Heute, 01:00 Uhr
Kolumbien
KolumbienKolumbien
Deutschland
DeutschlandDeutschland
1
7
Abpfiff

>>> Liveticker zum Nachlesen der Partie Ukraine - Spanien

Stream zur Partie Ukraine - Spanien (mit englischem Kommentar)

___

Socca World Cup, Gruppe G, 2. Spieltag:
Deutschland – Spanien 2:3
Deutschland: Lukas Betz, Leevi Andreß - Tobias Haitz, Dominik Ammon, Sven Wurm, Jacob Göker, Hischem Metidji, Konstantin Fries, Amar Cekic, Yannick Zierden, Benedict Chandra, Halil Ibrahim Yilmaz - Trainer: Marc Müller - Trainer: Malte Froehlich
Tore: 1:0 Halil Ibrahim Yilmaz (12.), 1:1 (25.), 1:2 (28.), 2:2 Konstantin Fries (36.), 2:3 (40.+7, Technisches Tor nach Regelverstoß bei Penalty)

Hinweis: Sidney Friede, Ex-Hertha-Top-Talent und Icon League-Topspieler, ist aufgrund seiner Rippenverletzung nicht nachgereicht. Dies gab der 27-Jährige am Montagabend während des Icon League-Spieltags bekannt.

Gestern, 01:00 Uhr
Deutschland
DeutschlandDeutschland
Spanien
SpanienSpanien
2
3
Abpfiff

Re-Stream (mit englischem Kommentar)

Re-Stream (mit deutschem Kommentar)

>>> zum Spielbericht des DKFV

___

Socca World Cup, Gruppe G, 1. Spieltag:
Deutschland – Ukraine 0:3 (0:1)
Deutschland: Lukas Betz, Tobias Haitz, Dominik Ammon, Sven Wurm, Ilias Anan, Jacob Göker, Hischem Metidji, Konstantin Fries, Yannick Zierden, Benedict Chandra, Halil Ibrahim Yilmaz - Trainer: Marc Müller - Trainer: Malte Froehlich
Tore: 0:1 (9.), 0:2 (28.), 0:3 (34.)

So., 30.11.2025, 23:00 Uhr
Deutschland
DeutschlandDeutschland
Ukraine
UkraineUkraine
0
3
Abpfiff

Re-Stream (mit englischem Kommentar):

Re-Stream (mit deutschem Kommentar)

>>> Fehlstart gegen die Ukraine

>>> So liefen die beiden Testspiele in Mexiko

>>> Das ist der deutsche WM-Kader

>>> Hier könnt ihr den gesamten Socca World Cup live auf Youtube verfolgen.

